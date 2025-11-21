קריאת התורה בעזרת הנשים נשות הכותל

סערה הבוקר (שישי) ברחבת הכותל המערבי: קבוצת 'נשות הכותל', המזוהה עם הזרם הרפורמי, הכניסה ספר תורה לעזרת הנשים במהלך תפילת ראש חודש - תוך הפרה מפורשת של הנהלים הנהוגים במקום.

על פי הקרן למורשת הכותל, חברי הקבוצה הבריחו את ספר התורה דרך השירותים הציבוריים, והכניסו אותו לרחבת הנשים באופן שמהווה, לדבריהם, "פגיעה חמורה בקדושת המקום ובכבוד ספר התורה".

בהודעת הקרן נמסר: "קבוצה קטנה מארגון 'נשות הכותל' פעלה תוך הפרה בוטה של הנהלים, כאשר הבריחה ספר תורה לתוך השירותים הציבוריים וממנו לרחבת הכותל - מתוך ניסיון ליצור פרובוקציה".

בתגובה נמסר מ"נשות הכותל", "המטרה שלנו היא לקרוא בתורה בכותל המערבי ולהשמיע במקום קול נשי ואנחנו שמחות שהצלחנו בכך גם הפעם. כיסויי ספרי התורה הם רק סמל לעובדה כי נמנעת מאיתנו בכוח הזכות הבסיסית לקרוא בתורה בכותל. אנחנו נמשיך להיאבק על השמעת קול נשי בכותל המערבי כפי שאנחנו עושות כבר 36 שנים".