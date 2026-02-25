הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק הכותל של יו"ר מפלגת 'נעם ח"כ אבי מעוז, בתמיכת 56 חברי כנסת מול 47 מתנגדים.

ההצעה קובעת כי כל התנהלות במקומות הקדושים בניגוד לפסיקות הרבנות הראשית לישראל תיחשב חילול המקום, עבירה פלילית שעונשה עד שבע שנות מאסר.

ההצעה תועבר להכנה בוועדות לקראת קריאה ראשונה. עם זאת, החוק מעורר מחלוקת, בעיקר בשל השאלה האם תחולתו תכלול גם את הר הבית.

ח"כ מעוז דחה את הטענות שלפיהן העלייה להר הבית תופלל ואמר כי מדובר בטענה חסרת בסיס, משום שהר הבית אינו מופיע ברשימת המקומות הקדושים שבאחריות הרבנות הראשית.

מנגד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר לחברי סיעתו כי החוק כן יחול גם על ההר, "זה חוק ענק שיאפשר לעשות עוד שינויים עצומים בהר הבית".

בן גביר הוסיף, "אם חוק הכותל עובר והר הבית בהחלט נחשב גם לפי הפסיקה למקום קדוש, זה אומר שאוטומטית עוצרים את בתי הספר של הערבים בהר, את משחקי הכדורגל, ומשנים שינויים היסטוריים".

גורמים בקואליציה ששוחחו עם 'מעריב' הבהירו כי אין כוונה להפוך את העלייה של יהודים להר הבית לעבירה פלילית, וכי אם יידרש - יובהר הדבר בנוסח החוק עצמו.

בין האפשרויות הנבחנות: שינוי ההגדרה כך שחילול ייקבע לפי ההלכה האורתודוקסית ולא לפי פסיקות הרבנות הראשית.