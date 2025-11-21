חיסול חוליית המחבלים דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח"ל זיהו הבוקר (שישי) חמישה מחבלים שיצאו מתשתית טרור תת-קרקעית במזרח רפיח, מעבר לקו הצהוב.

המחבלים התקרבו לעבר כוחות צה"ל שפועלים בדרום רצועת עזה באופן שהוגדר כאיום מיידי.

בהכוונת הכוחות שפעלו בשטח, חיל האוויר פתח באש לעבר המחבלים וחיסל את כולם.

בצה"ל מעריכים כי מדובר במחבלים השייכים ל"כיס טרור" שנותר כלוא בתוך מערכת המנהרות הענפה שבמזרח רפיח.

צה"ל פועל בשבועות האחרונים באותו אזור במאמץ מתמשך לאיתור והשמדת תשתיות טרור תת-קרקעיות, כולל קידוחים וחשיפות של המנהרות.

בצבא סבורים כי הלחץ הגובר בתת הקרקע מאלץ את המחבלים לצאת ולנסות להימלט - כפי שקרה במקרה הנוכחי.

הלוחמים העידו כי המחבלים נצפו כשהם כפופים ורצים במה שנראה כניסיון הימלטות מהאזור.

מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".