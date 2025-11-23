צה"ל תקף היום (ראשון) בצהריים את רמטכ"ל חיזבאללה עלי טבטבאי ברחוב אל-עריד בשכונת חארת חריכ.

ישראל ניסתה לחסל אותו פעמיים במהלך המלחמה ללא הצלחה וגורמים ישראלים העריכו כי החיסול הנוכחי הצליח.

כלי תקשורת של חיזבאללה טענו כי בתקיפה חוסלו חמישה בני אדם ו-25 נפצעו.

טבטבאי הוא אחד המפקדים הבכירים ביותר בארגון הטרור בשנים האחרונות. הוא פיקד לאורך השנים האחרונות על הכוחות המיוחדים של חזבאללה, ואחרי חיסול הצמרת הצבאית הבכירה - הפך להיות בפועל רמטכ"ל הארגון, והדמות הצבאית הבכירה ביותר. גורם ישראלי מסר כי ארה"ב עודכנה לפני החיסול.

לשכת ראש הממשלה מסרה "לפני שעה קלה צה"ל תקף בלב ביירות את רמטכ"ל החיזבאללה, שהוביל את ההתעצמות וההתחמשות של ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו הורה על התקיפה בהמלצת שר הביטחון והרמטכ"ל. ישראל נחושה לפעול להשגת מטרותיה בכל מקום ובכל זמן".

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל תקף לפני זמן קצר, באופן ממוקד מחבל מרכזי בארגון הטרור חיזבאללה בביירות, פרטים נוספים בהמשך".

בתוך כך, במהלך השבת חיסל צה"ל מהאוויר את כאמל רצ'א קרנבש - מחבל בארגון חיזבאללה שפעל באזור מיפדון שבדרום לבנון. על פי צה"ל, המחבל עסק בשיקום פעילות הארגון במרחב.

בתקיפה נוספת, בהובלת אוגדה 91, חוסל מחבל נוסף מהארגון באזור כפר חולא.

בצה"ל ציינו כי המחבל שימש כנציג מקומי של חיזבאללה, והיה אחראי על קשרים בין הארגון לתושבים בנושאים צבאיים וכלכליים, לרבות השתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור.