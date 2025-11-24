שר הביטחון ישראל כ"ץ הורה הבוקר (שני) למבקר מערכת הביטחון, תת-אלוף (מיל') יאיר וולנסקי, לבחון לעומק את הדו"ח שהוגש על ידי הצוות בראשות אלוף (מיל') סמי תורג'מן - וזאת בעקבות הצעדים שהודיע עליהם אתמול הרמטכ"ל אייל זמיר ביחס לאחריות הפיקודית לאירועי 7 באוקטובר.

הבדיקה תכלול גם תחומים שלא נבדקו בתחקירי צה"ל הקודמים ושלא נכללו במנדט של ועדת תורג'מן, אשר התמקדה בתחקירים קיימים בלבד.

בין הנושאים שייבחנו: מסמך "חומת יריחו" וכן תחקירים שסומנו על ידי הוועדה ככאלו שלא בוצעו באופן ראוי ומעמיק.

כ"ץ הנחה את וולנסקי לגבש גם המלצה לקריטריונים שוויוניים להסקת מסקנות אישיות, על מנת לאפשר מדיניות אחידה וברורה בנוגע לאחריות פיקודית ואיוש תפקידי מפתח.

"המסקנות יוגשו לי בתוך 30 ימים - וזאת על מנת שאוכל לגבש בהקדם את עמדתי בנושא מינויי הבכירים בצה"ל הנתונים לתחום סמכותי לאור אירועי ה-7 באוקטובר", מסר השר.

עוד הדגיש, כי עמדתו ביחס למניעת קידום של מי ששירת בפיקוד הדרום ביום האירועים "שרירה וקיימת", ביחס לשלושה קצינים בכירים שזמיר קבע כי אין מניעה לקדמם.

לצד זאת, הבהיר: "סוגיית מינוי נספח צבאי לוושינגטון אינה קשורה כלל לנושא ולא מהווה עילה לעיכוב מינוי כלשהו בצה"ל".