יו"ר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, נפגש אתמול (ראשון) עם האדמו"ר מקרלין, לקראת חידוש הדיונים בוועדה על הנוסח המעודכן של חוק הגיוס. הפגישה התקיימה לבקשת האדמו"ר.

במהלך החודשים האחרונים קיים ביסמוט שורת פגישות עם אדמו"רים נוספים במטרה לקדם את חקיקת החוק.

ההערכה היא כי הפגישה הנוכחית, לצד מגעים נוספים מצד גורמים חרדיים, מעידה על התקדמות - ייתכן לקראת חידוש הדיונים כבר בשבוע הבא.

הנוסח המחודש צפוי להתפרסם כמה ימים לפני קביעת דיונים בוועדה. אם הדיונים אכן יתחדשו בשבוע הבא, ייתכן שהנוסח יפורסם כבר ביום חמישי הקרוב.

במקביל, שיגר ביסמוט אתמול מכתב לאלוף דדו בר כליפא, ראש אגף כוח אדם בצה"ל, שבו דרש כי הצבא ישלים את פקודת המטכ"ל שנועדה לעגן את תנאי המשרתים החרדים בצה"ל.

הפקודה אמורה לכלול בסיסים ללא נשים, ועדת רבנים שתפקח על התנאים ושעות לימוד תורה בלו"ז. לדברי ביסמוט, אי-קידום ההצעה המתגבשת מזה זמן רב מקשה על קידום החוק.

"אני נחוש להשלים את הסדרת הסוגיה, אך המשך התהליך מחייב את אישור פקודת המטכ"ל - רכיב מרכזי והכרחי לקידום החוק, לחיזוק האמון וליצירת תשתית שתאפשר לגבש פתרון אמיתי. צריך שניים לטנגו", כתב ביסמוט לאלוף.