שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, ח"כ בצלאל סמוטריץ', נשא דברים בישיבת סיעתו והתייחס בהרחבה לתקציב המדינה לשנת 2026 ולמהלכים הכלכליים הצפויים.

בדבריו ציין כי כבר אתמול הציג את עיקרי התקציב בפני ראש הממשלה וצוותו, וזכה לברכת הדרך. לדבריו, התקציב צפוי להיות מאושר בממשלה ביום חמישי בשבוע הבא ולאחר מכן יובא לאישור הכנסת.

מרכיב מרכזי בתקציב, לטענת סמוטריץ', הוא הרפורמה בענף החלב, שמטרתה להוריד את יוקר המחיה. בדבריו תקף בחריפות את המחלבות הגדולות בישראל, ביניהן תנובה, טרה ושטראוס, בטענה שהן מפעילות קמפיינים תקשורתיים במיליוני שקלים כדי לבלום את הרפורמה.

"אם תראו בתקופה הקרובה תקשורת מגויסת, חד צדדיות בוטה, הכפשות וסתימת פיות, 'ועידות' מגויסות - תעקבו אחרי הכסף", אמר. "אם שאלתם את עצמכם למה כל כך יקר כאן, הנה התשובה והיא זועקת לשמים - המונופולים ואינטרסנטים יודעים לרכז כח וכסף רב ולכן פוליטיקאים מפחדים להתעסק איתם".

לדבריו, רפתנים רבים תומכים ברפורמה, אך מפחדים להתבטא בפומבי עקב שליטתה של מועצת החלב: "אין לכם מושג כמה הודעות וטלפונים אני מקבל מרפתנים שמחזקים אותי ואומרים לי להמשיך ומסבירים שזה יעשה רק טוב לחקלאות ולגידול הישראלי. אבל הם מפחדים לדבר ולתמוך בתכנית כי קרטל מועצת החלב יתנכל להם. כי הגוף ששולט במכסות ומווסת אותם פשוט ימחק אותם. אלה המילים. הם מפחדים להסתבך עם תנובה וטרה ושטראוס כי הם יחרימו אותם ולא יקנו את החלב שלהם והם יאבדו את מטה לחמם. זה משטר הפחד המושחת שצומח במשק ריכוזי שנשלט בידי בעלי הון ואינטרסים כלכליים".

סמוטריץ' הדגיש כי מטרת הרפורמה היא לאפשר תחרות, לשחרר את הרפתנים מכבלי הקרטלים ולהביא להוזלה ממשית של מוצרי חלב: "היום אין לחקלאים ביטוח מפני כוחם הרב של מועצת החלב והמחלבות ששולטות בה. הרפורמה תשחרר אותם ותאפשר להם לעשות שיקולים עסקיים משל עצמם ולהתפרנס ללא מורא. אני רוצה לומר בצורה ברורה וחד משמעית: אין לי שום כוונה לוותר! הקמפיינים השקריים והדמגוגיים, שמלמדים שאין למתנגדי הרפורמה טיעונים ענייניים נגדה, רק מחזקים אותי".

"רפורמת החלב שלי שומרת על החקלאות", הדגיש השר והוסיף כי היא "שומרת על הציונות וההתיישבות ומבטיחה יצור מקומי. כל זה חשוב וטוב, אבל אני רוצה לגלות לכם סוד - לדאוג שמשפחות נורמטיביות בעם ישראל יוכלו ללכת לסופר, למלא את העגלה באוכל לילדים, להגיע לקופה ולהצליח לשלם על זה בלי לקרוע את הכיס ולהיכנס לאובר-דרפט זה לא פחות ציונות ולא פחות אהבת הארץ ממה שעושים החקלאים הגיבורים שלנו".

לקראת סיום דבריו, חשף סמוטריץ' כי נפגש אתמול עם נציגות פורום משפחות משרתי הקבע - והביע בפניהן את הערכתו בשם אזרחי ישראל כולם. "שוחחנו על תכנית ההוקרה למשרתי הקבע ובני משפחותיהם בהיקף של 3.2 מיליארד ש"ח, אותה שר הביטחון ואני הבאנו לאישור הממשלה לפני שבועיים ועל צרכים נוספים שיש למשפחות כדי שהן יצליחו להמשיך לשאת את המשימה החשובה הזו".

השר התחייב לפעול מול מערכת הביטחון כדי לוודא שצרכי המשפחות ייכנסו בעדיפות ראשונה בדיוני התקציב: "כמו שדאגנו למילואימניקים נדאג למשרתי הקבע. בכוונתי לדרוש ממערכת הביטחון להכניס את הצרכים האלה ראשונים בתור בדיוני התקציב. כי מי שמנצח זה האדם שבטנק. נמשיך לחזק את מי שרואים בביטחון ישראל יום יום את שליחותם ועושים הכל עבור עתיד המדינה שלנו".