משרד הבריאות עדכן כי נער כבן 17, שלא חוסן, נפטר הלילה (שלישי) ממחלת החצבת, לאחר שאושפז בבית החולים לפני כשבועיים וחצי ואובחן כחולה במחלה.

על פי המשרד, הנער סבל ממחלות רקע, ולאחר מספר ימי אשפוז חלה הידרדרות במצבו עד לפטירתו.

במרכז שניידר לרפואת ילדים ציינו כי הנער כן היה מחוסן, אולם בשל מחלת רקע וכשל חיסוני, לא פיתח נוגדנים כנגד המחלה.

במשרד הבריאות מציינים כי מבין מקרי התמותה האחרים מהמחלה, מרבית הנפטרים הם תינוקות וילדים בריאים ללא מחלות רקע, שלא חוסנו נגד חצבת.

במשרד הדגישו כי "חיסון והגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי - יכולים להציל חיים", וקראו לציבור להקפיד על קבלת החיסונים בהתאם להנחיות.

עוד נמסר כי החיסון מומלץ לכלל הילדים בגיל שנה ובגיל שש במסגרת תכנית החיסונים השגרתית. באזורי התפרצות, מומלץ להקדים את המנה השנייה לגיל שנה וחצי, ואף לשקול חיסון נוסף לתינוקות בגילי חצי שנה עד 11 חודשים.

בנוסף, הומלץ למי שאינם מחוסנים, וכן להורים לתינוקות שקיבלו מנת חיסון אחת בלבד, להימנע מהגעה לאירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות, בשל הסיכון להידבקות.