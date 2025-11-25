שווקי אבו נסירה, אסיר לשעבר בכלא הישראלי ששימש בעבר כקצין בכיר במשטרה הפלסטינית, הודיע בימים האחרונים על הקמת מיליציה חמושה במזרח חאן יונס שברצועת עזה, הנלחמת נגד שלטון חמאס. את הדברים ספורסמו בכאן חדשות מסר אבו נסירה לאתר "ג'וסור ניוז", הפועל מארצות הברית.

לדבריו, הקמת המיליציה אינה פעולה פוליטית אלא הכרח ביטחוני, בעקבות "שורת פשעים שביצע חמאס, ובראשם ההתנקשות בשלושה מקציני מודיעין פלסטיניים". הוא הוסיף, "הבנתי שמי שמתנגד לחמאס הופך למטרה, והגורל שלי יהיה כמותם אם לא אשא נשק".

אבו נסירה ריצה 16 שנות מאסר בישראל בגין מעורבות בפיגועים, ואף ניסה לברוח דרך מנהרה מכלא נפחה. מאז שחרורו בשנת 2003 שירת במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית עד השתלטות חמאס בעזה בשנת 2007, אותה הוא מכנה "ההפיכה השחורה".

לאחר שביקר את חמאס בעקבות מתקפת השבעה באוקטובר, הופצה תמונתו בערוצים המזוהים עם הארגון, בליווי קריאות לפגיעה בו. לדבריו, לאחר שקיבל איומים ישירים מבכירים בארגון, החליט לצאת למלחמה נגדם.

כיום הוא טוען כי הוא מפקד על מיליציה המונה מעל ל־30 לוחמים, שעזבו את בתיהם בעקבות "דיכוי ועושק חמאס". לדבריו, מחבלי חמאס ומשפחותיהם מסתתרים בבתי חולים כדוגמת נאסר בחאן יונס, בעוד חולים אמיתיים נותרו במסדרונות.

עוד טען כי חמאס מגייס לוחמים חסרי ניסיון כדי להחזיק את המערך הלוחם, וכי יזם הקמת מחנה אזרחי הכולל בית חולים ובית ספר, במטרה למשוך אזרחים מהשפעת הארגון. לדבריו, עזב את משפחתו לצורך כך, וכעת הוא פועל לצד ארבע מיליציות נוספות הפועלות באזורים המכונים "הקו הצהוב".