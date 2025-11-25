ירי לעבר הרכב שניסה להימלט דוברות המשטרה

אירוע נוסף במסגרת מבצע "סדר חדש" בנגב: רכב חשוד ניסה להימלט משוטרי הסיירת הארצית של המשמר הלאומי. מדובר בפעם השנייה בזמן קצר בה מתרחש מקרה דומה במסגרת המבצע.

השוטרים ביצעו ירי לעבר הרכב. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, והסמפכ"ל שוחחו עם מפקד המחוז הדרומי ניצב חיים בובליל ועם הכוח שפעל בשטח. השר הביע גיבוי מלא לשוטרים והודה להם על פעולתם הנחושה והמקצועית.

המבצע נמשך במלוא העוצמה. הלילה נעצרו 17 חשודים באירועי ירי, אופנוען ניגח ניידת ונעצר, ומאגר צמיגים שיועד להבערה על ידי בדואים בכביש 31 אותר בפעילות משותפת של המשטרה והשב"כ.

מאות שוטרי המחוז הדרומי, לוחמי משמר לאומי, מג"ב, ימ"ס, יחידה 33, סיירות ויחידות מיוחדות פועלים באזור לשם החזרת המשילות, בלימת הפשיעה ואכיפת החוק.

במשטרה הדגישו כי המאבק בפשיעה בפזורה הבדואית ובאלימות במגזר הערבי יימשך - כחלק ממאמץ לאומי להגברת ביטחון האזרחים.