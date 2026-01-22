הירי הקטלני והמעצר בדירת מסתור דוברות המשטרה

לוחמי הימ"מ עצרו הלילה (חמישי) בדירת מסתור ברמאללה את החשוד המרכזי באירוע ירי קטלני שהתרחש בפזורה הבדואית לפני מספר חודשים.

העצורים בדירת המסתור: בוגר לימודי רפואה המכונה "הרופא היורה", ותושב נוסף מערערה שבנגב.

המעצר בוצע בעקבות חקירה ממושכת שנוהלה בתחנת ערוער, במרחב רותם של מחוז הדרום. החשודים נתפסו בדירה בעיר רמאללה והועברו לחקירה.

הירי, שהתרחש במסגרת סכסוך משפחות מתמשך, הביא למותו של צעיר בשנות ה-20 לחייו ולפציעתם של שניים נוספים - בהם קטין. במשטרה ממשיכים בחקירה לאיתור כלל המעורבים ובירור הנסיבות המלאות.

במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות ובכל האמצעים שברשותם נגד גורמים המעורבים בפשיעה חמורה ואלימות, תוך שימוש ביחידות מבצעיות מתקדמות, "למען ביטחון הציבור ושלטון החוק".