המועצה האזורית אל-קסום, שבתחומה נמצא הכפר תראבין שבנגב, עתרה לבג"ץ נגד המשרד לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר ומשטרת ישראל.

בעתירה דורשת המועצה להסיר את הבטונדות שהוצבו בכניסה ליישוב, להפסיק את ביקורי השר בן גביר בכפר, ולחדול מפעולות שיטור שהיא מגדירה "דורסניות ובלתי מידתיות".

העתירה נגד בן גביר

בעתירה נכתב כי "החל מ-26 בדצמבר מבצעת המשטרה פעולות חד צדדיות ודורסניות בשטח היישוב תראבין". בין הפעולות שהוזכרו: הצבת בטונדות בציר הכניסה והיציאה ליישוב, בדיקות פרטניות לתושבים, סגירת היישוב לפרקי זמן ממושכים, הצבת כוחות שיטור מוגברים והגבלת חופש התנועה של התושבים.

המועצה טוענת כי מדובר בענישה קולקטיבית, "והכול במסגרת מסע יחסי ציבור של השר בן גביר".

בעתירה ביקשה המועצה מבית המשפט להורות על הסרת הבטונדות, אשר לטענתה "הוצבו סביב היישוב כאילו היה מדובר בשטחי איו"ש או בבסיס צבאי".

עוד נכתב כי ביקוריו החוזרים של בן גביר ביישוב נושאים אופי מתסיס: "ביקורי הראווה של בן גביר נועדו להתרסה ולהלהיט את הרוחות, כחלק מקמפיין פוליטי". המועצה מבקשת למנוע את הביקורים בעתיד.

לסיום, טוענת המועצה כי יש להורות למשטרה להפסיק את מה שהיא מגדירה כ"מעצרי שווא של אזרחים חפים מפשע" ואת הפגיעה הכללית בזכויות התושבים.