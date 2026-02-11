הסתיים התרגיל הגדודי הראשון של החשמונאים דובר צה"ל

גדוד "יונתן", הגדוד הסדיר הראשון של חטיבת החשמונאים, השלים תרגיל גדודי ראשון ברמת הגולן. עם סיום התרגיל, הוכרז הגדוד כמבצעי והוא צפוי להשתלב בפעילות המבצעית של צה"ל בתקופה הקרובה.

במהלך התרגיל תרגלו הכוחות לחימה בשטח פתוח, ביצוע פשיטות ולוחמה בשטח בנוי. גדוד יונתן עבר הכשרות ייעודיות בתחומי חבלה, רתק, רחפנים, בלנ"ם וצליפה - אשר הותאמו לאורח החיים החרדי של הלוחמים.

מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, אמר, "אפשר להיות חרדי ולהיות לוחם, אתם עושים היסטוריה - חטיבת החשמונאים ממשיכה להתבסס כחטיבת יבשה לוחמת, התרגיל הזה והקמת הגדודים הם עוד שלב משמעותי בדרך לכך".

הוא הוסיף: "אני גאה בכם לוחמי ומפקדי החטיבה, אתם פועלים בסטנדרט מבצעי גבוה ושומרים על הזהות היחודית שלכם".

מפקד גדוד יונתן, סגן-אלוף הרב א', הוסיף, "אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית. מצמיחים לוחמים יראי ד', גיבורים, אנשי חיל ואנשי אמת. אנשי מעלה גיבורים שהולכים חלוצים לפני המחנה".

לסיום אמר: "אנחנו יוצרים תהליך של אמון ונמצאים בראשית התהליך, התרג"ד הוא חלק מהמבצוע של הגדוד, גדוד חיר"ם איכותי שיהיה ערוך לכל המשימות בכל המרחבים. בעוצמה וביצירתיות".

תרגיל ראשון לחטיבת החשמונאים צילום: דובר צה"ל