יו"ר מפלגת "נעם", ח"כ אבי מעוז, השיק היום (שלישי) מוקד דיווח חדש המאפשר להורים להתריע על תכנים שלטענתו הם "פוסט-יהודיים ופוסט-ציוניים" בבתי הספר.

המוקד, שכונה "מוקד השקיפות לתוכניות החיצוניות בבתי הספר", הוקם בעקבות טענות להסתרת תכנים בעייתיים המועברים לתלמידים ללא ידיעת ההורים.

ח"כ מעוז הכריז על הקמת המוקד מעל דוכן הכנסת ומסר את מספר הטלפון לציבור. "לצערי הרב, משרד החינוך עדיין מתנהל במחשכים. ילדים נפגשים עם תכנים אנטי-לאומיים, אנטי-יהודיים ואנטי-מוסריים", אמר.

לדבריו, "מוקד השקיפות הוא הצעד הקטן והראשון להחזרת האחריות על חינוך הילדים להורים. כך ההורים יוכלו לדווח על המציאות בשטח, וכך נוכל לעדכן את כלל ציבור ההורים ולטפל בתופעה".

במקביל, פעילי המפלגה הקימו היום דוכני הסברה מחוץ לבתי ספר ברחבי הארץ, כדי ליידע תלמידים והורים על המוקד החדש ועל האפשרות לדווח על "תכנים זרים".