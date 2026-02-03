כוח של המשטרה הצבאית הגיע לפנות בוקר (שלישי) לביתו של תלמיד ישיבה בשכונת גילה בירושלים, לאחר שזה הוגדר כעריק בשל אי התייצבות בלשכת הגיוס, חרף צווים שנשלחו אליו.

ניסיון המעצר התרחש יממה בלבד לאחר מקרה דומה בשכונת הר נוף, במהלכו נעצר תלמיד ישיבה אחר.

הכוח הצבאי הגיע לרחוב יפה רום בשכונה, אך נתקל בהתנגדות מאורגנת של עשרות בחורי ישיבה, שהוזעקו באמצעות מערכת ההתראות הטלפונית "צבע שחור" - מערכת המיועדת להזעיק מפגינים למניעת מעצרי תלמידים שלא התגייסו.

הקהל שהתאסף הלביש את תלמיד הישיבה בכובע וחליפה זהים לאלה של יתר הנוכחים במקום, במטרה להקשות על זיהויו. מיד לאחר מכן הוא הוברח מן הזירה באמצעות רכב.

הכוח עזב את המקום מבלי להשלים את המעצר, מחשש להתפתחות מהומות והסלמה בשטח.