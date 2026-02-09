בצה"ל מתנצלים הערב (שני) בפני עריק חרדי שנעצר - ולמרות שמשפחתו העבירה לו תפילין - הנחתן נמנעה ממנו במשך שעות ארוכות.

"הכלוא נעצר במוצאי שבת על ידי משטרת ישראל והועבר לטיפול המשטרה הצבאית. הכלוא שהה במעצר במהלך הלילה עד לשעות הבוקר המאוחרות. במהלך השהייה במעצר התפלל בהגעתו בשעות הצהריים לכלא הצבאי, ביקש מצוות הקבלה להניח תפילין ונענה שיקבל אפשרות עם הגעתו לפלוגת הכליאה, אולם עקב עיכוב לא צפוי בקליטתו ועל פי הדיווח שנמסר בדיעבד, לבסוף הכלוא לא הספיק להניח תפילין", נמסר מדובר צה"ל.

בצבא ציינו כי "כי מדובר במקרה חריג ביותר, שלא הולם את פקודות הצבא. צה"ל מצר על עוגמת הנפש, הנהלים בכלא חודדו למימוש באופן מיידי והנושא יתוחקר לעומק על ידי המפקדים לשם מניעת מקרים דומים בעתיד. הכלוא שוהה כעת במתחם בו ישנו כל הציוד הנדרש בהתאם לאורח חייו".

ח"כ מאיר פרוש הגיב: "תגובת דובר הצבא מאשרת את הפרסום החמור שלפיו נמנע מעצור בכלא הצבאי להניח תפילין, מלמדת על אירוע חמור ביותר, המעיד על כשל מערכתי בלתי מתקבל על הדעת. הגיע הזמן, מזמן, להפסיק לעצור לומדי תורה. לא כך מתנהלים במדינה בשלטון של יהודים".

העצור הוא אברהם בן דיין, בן 23, בוגר ישיבת מאור התלמוד שנישא לפני כחודשיים בלבד, ועוכב לבדיקה במחסום משטרתי באזור הדרום. כשהתברר שהוא רשום כעריק מצה"ל, הועבר לידי המשטרה הצבאית.

בני המשפחה שהוזעקו למקום מיהרו להביא עמם את התפילין של העצור, אך לטענתם הרשויות סירבו בתוקף לאפשר לו להניחן.

על פי בני המשפחה, רק לקראת השעה 5 אחר הצהריים התאפשר לו להניח תפילין. "זו פגיעה דתית קשה ומניעת קיום מצווה בסיסית", טוענים בני המשפחה.

מעבר לכך, הם מאשימים את גורמי האכיפה בהטעיה מכוונת שנמשכה כל הלילה. לפי הטענות, העצור הועבר מתחנה לתחנה - מנתיבות לאופקים ומשם לשדה תימן - כשבכל שלב נמסר למשפחה מידע שגוי על מיקומו. התנהלות זו מנעה מהם לפגוש אותו או להעביר לו ציוד אישי בסיסי.

בסופו של תהליך מזורז, נדון בן דיין לעשרה ימי מאסר בכלא צבאי.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני תקף בחריפות את ההתנהלות: "האברך הזה נעצר על לא עוול בכפו, ולדברי המשפחה לא נתנו לו להניח תפילין. מדובר בצבא שמכונה צבא יהודי, ולא נותנים לבן ישיבה להניח תפילין".

גפני הבהיר כי "הדבר הזה לא יעבור בשקט. אפנה לשר הביטחון ולא אעבור על כך לסדר היום - לשנאה הזאת לכל דבר שביהדות".

עורך הדין המייצג את בן דיין, עו"ד שלמה חדד, הגיש ערר על גזר הדין במטרה להביא לשחרורו המהיר של האברך.