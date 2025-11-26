גניבת העדר ללא קרדיט

אירוע חמור התרחש הבוקר (רביעי) באזור גוש עציון, כאשר עשרות פורעים מהכפר רשיידה תקפו רועים יהודים מגבעת מקנה אברהם הסמוכה ליישוב מעלה עמוס.

התוקפים השליכו אבנים, תקפו באלות ושדדו ראשי צאן מהעדר היהודי.

האירוע החל סמוך לשעה 9:00, כאשר הפורעים הגיעו מכמה כיוונים והסתערו על שני רועים ששהו בשטחי המרעה. אחד הרועים הוכה באלה ונפצע בגפיו, ורועה נוסף נפגע בראשו מאבנים והצליח להזעיק את כוחות הביטחון ותושבים מן האזור.

תושבים שהגיעו לסייע היו הראשונים להיתקל באלימות הנוספת. שניים מהם נפצעו ושמשות שני רכבי שטח נופצו. כוחות צה"ל והמשטרה שהגיעו לזירה השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות, אך לא ביצעו ירי חי לעבר התוקפים - שמספרם הגיע למאות - ולא עצרו חשודים במקום.

עדר הצאן שנשדד הובל לכפר רשיידה וטרם הושב. אחד הרועים פונה לבית החולים על ידי מד"א במצב הכולל חבלות קשות בגפיו. יתר הפצועים טופלו בשטח.

בגבעת מקנה אברהם תקפו את תפקוד גורמי הביטחון: "זוהי כבר ההתקפה השניה בשבועות האחרונים על רועי הצאן שלנו, ובמערכת הביטחון ממשיכים להתייחס לפורעים כאילו היו מפגינים שלווים. דם הרועים הופקר פשוטו כמשמעו והמשטרה עומדת מנגד".

לדבריהם, "בתקיפה הקודמת שהתרחשה לפני שבועיים לא נעצרו חשודים עד כה, ובכפר כנראה הבינו את המסר. האירוע החמור היום הוא קו פרשת המים. צה"ל ומשטרת ישראל צריכים עוד היום לעצור את עשרות התוקפים, ולהפוך את הכפר הרצחני הזה בית בית. אם חלילה ההפקרות תימשך, האסון הבא חלילה כבר מעבר לפינה".