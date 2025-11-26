מיליציה מקומית הפועלת בגזרת רפיח, בראשות יאסר אבו שבאב, הודיעה היום כי ארבעה פעילים בזרוע הצבאית של חמאס נכנעו לידי אנשיה במהלך ניסיון תקיפה של האזור ההומניטרי ברפיח.

לפי הודעת המיליציה, אנשיו של אבו שבאב, שפועל לדבריו "יחד עם הקואליציה הבינלאומית", קלטו את המחבלים לאחר שנכנעו, ולאחר מכן הסגירו אותם לידי כוחות צה"ל.

אבו שבאב פרסם תיעוד ובו נראה אחד הנכנעים כשהוא מודה בגלוי בזהותו ובמעורבותו בפעילות החמאסית.

לפי ערוץ מקומי בעזה, מדובר בטארק א-שאווי, אשר נכנע יחד עם שלושה נוספים כבר לפני כמה ימים.

המקור העזתי טען כי הארבעה הועברו על ידי המיליציה לידי צה"ל, במסגרת שיתוף פעולה מתמשך בין הצדדים.

מוקדם יותר פרסם צה"ל תיעוד של זיהוי ותקיפת שישה מחבלים חמושים במזרח רפיח מוקדם יותר הבוקר. בתיעוד נראים המחבלים ברגע יציאתם מתוואי תת-קרקעי - ותקיפתם באמצעות כלי טיס ובהכוונת כוחות הקרקע.

לאחר התקיפה האווירית, כוחות צוות הקרב החטיבתי של חטיבת הנח"ל נכנסו לסריקות באחד המבנים במרחב.

במבנה אותרו ארבעה מחבלים - אחד מהם חוסל בתקיפה עצמה, ושלושה נוספים נורו וחוסלו על-ידי הלוחמים מטווח קצר. שני מחבלים נוספים נעצרו.

על פי דובר צה"ל, במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-20 מחבלים במזרח רפיח, ונעצרו שמונה נוספים שניסו להימלט מתשתיות טרור תת-קרקעיות.

הכוחות ממשיכים לפעול באופן ממוקד במרחב, בזיהוי וחיסול תאי טרור שנותרו באזור.