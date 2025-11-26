הקרב של סיירת גולני דובר צה"ל

תיעוד חדש שפורסם הערב (רביעי) מציג את רגעי הקרב של סיירת גולני על גדות נהר הליטאני בדרום לבנון, בדיוק לפני שנה.

האירוע התרחש בשלב הסיום של הלחימה בזירה הצפונית, עם מעבר הכוח את קו הנהר לעבר כפר דיר מימאס.

רס"ן נ', אז מפקד פל"ג א' בסיירת גולני, מספר לאתר צה"ל כי היחידה התאמנה ממושכות למשימה. "הגענו מאומנים לסבך ולהרים של לבנון", הוא מתאר. שלוש פלגות פעלו בזירה, כאשר משימת פלג א' הייתה לסרוק אזור מיוער הנשלט בידי חיזבאללה.

במהלך הסריקות זוהה פיר מנהרה ובסביבתו כביסה תלויה ומספר מטענים. רחפן שעלה לאוויר חשף כמות גדולה של אמצעי לחימה במנהרה, אך נפל והשאיר קטע לא ממופה. לצורך סריקה נוספת, נשלח כלב עם מצלמה - אז הופיע לפתע מחבל חמוש שפתח באש לעבר הכוחות.

רס"ן נ' מתאר כיצד התקבלה שורת החלטות מהירה: צוות רתק תפס עמדות שליטה, עתודה נשלחה להתקרב, ורימון נזרק לעבר הפיר. חילופי האש נמשכו תוך ניסיון לאתר את היורה. רחפן נוסף הצליח לזהות את המחבל, ולוחמים קידמו מקלעים לעברו, תוך התקדמות מדורגת בכל מחזור אש.

לאחר חמישה מחזורי ירי, אותר פיר יציאה ובו מסכת אב"כ - דבר שגרם להבנה כי המחבל ניסה להימלט. בהמשך, אותרו התרמילים והכאפייה שהשאיר אחריו, והמודיעין אישר את מותו.

לדבריו של רס"ן נ', "חיזבאללה הפך את גן העדן של הליטאני לגיהנום עלי אדמות. בכל 50 מטרים מצאנו משגרים ומרגמות".

הכוח פעל להשמדת אמצעי הלחימה: טילי נ"ט, מרגמות, קלצ'ניקובים ואמצעים נוספים. רס"ן נ' רואה בקרב על הליטאני נקודת שיא: "זה מרגש להגיע למקום הזה, המשמעותי כל כך בהיסטוריה של היחידה. התחנכתי על הסיפורים על רכס הבופור, ולראות אותו מעליך כשאתה סורק בנהר זו תחושה שקשה לתאר במילים".

עם סיום הקרב, המשיכה הסיירת ליעדים נוספים גם בלבנון, גם בסוריה וגם ברצועת עזה.