פרשן ערוץ i24news, צבי יחזקאלי, עלול למצוא את עצמו מסורב כניסה לאוסטרליה לקראת סבב הרצאות ואירועי גיוס תרומות המתוכנן לחודש הבא.

על פי דיווח בעיתון "גרדיאן" הבריטי, סיבת העיכוב היא התבטאויות עבר של יחזקאלי בנוגע למלחמה בעזה, ובהן אמירה שיוחסה לו, "היינו צריכים לתת מכה כזו שהורגת 100 אלף עזתים... אני יודע שלא כל ה-100 אלף האלה יהיו חברי חמאס".

שר הפנים של אוסטרליה, טוני בורק, התייחס לבקשת הוויזה של יחזקאלי וציין כי הנושא נמצא בבחינה.

בורק הוסיף כי הוא מופתע שמי שהשמיע הערות מסוג זה מפרסם סבב הרצאות עוד לפני שקיבל אשרה.

יחזקאלי אמור להשתתף בחודש מרץ בשני אירועים גדולים בסידני ובמלבורן. האירועים נערכים בחסות ה-AJA, האיגוד היהודי האוסטרלי, וקבוצות פרו-ישראליות נוספות.