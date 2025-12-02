שילה אלג’ם, לוחם בצה"ל ותלמיד ישיבת ההסדר בשדרות, התארח באולפן ערוץ 7 ושיתף את סיפורו האישי כלוחם בשטח, וכסופר שכתב יומן אישי במהלך הלחימה בעזה.

בשבעה באוקטובר, רגע לפני סיום ההכשרה שלו כשריונר, הוא שהה בחופשה בישיבה - בלי נשק, סמוך לתחנת המשטרה בשדרות. "היום הזה אסף לתוכו סיפורי גבורה רבים, גם המון המון כאב", סיפר.

הספר נולד מתוך שהות מאולצת של הצוות שלו בעזה לאחר תקלה בטנק. "אנחנו במסדרון נצרים, לטנק שלנו היה בעיה בזחל, מחכים שיבואו לחלץ אותנו... היינו בטוחים שזה ייקח יום יומיים, היינו שם שבוע וחצי. ואני שם, מוצא את המחברת של אונר"א, מרופטת כבר, ומבין שיש לי זמן, ויש לי המון המון מה להגיד לעולם, והתחלתי לכתוב".

על הספר עצמו, ששמו "ניפגש בחלומות", אמר כי הוא "מספר את הסיפור של בחור שמפקד מחלקה בשריון, מוביל את הלחימה מתוך הטראומה שלו האישית בשבעה באוקטובר, הוא מוותר על חתונה של אח שלו, ממש סיפור שדומה לי".

לדבריו, זהו "סיפור ארוך ששזור מהשבעה באוקטובר, אפילו קצת לפני... עד שהוא חוזר חזרה לחיים, לישיבה, וככה מגולל את כל החוויות שלו, את כל מה שהוא עבר, את כל הדילמות הלא פשוטות, את ההתמודדות עם המצב בפנים, עם המעברים בין הבית לבין הלחימה".

הישיבה, לדבריו, היא מקור כוח: "ערב שמחת תורה בישיבה, היה כל כך עוצמתי, רקדנו, היה שם שילוב מיוחד, של גם חיילים שהגיעו דרך המסגרת של ההסדר, וגם התלמידים שנמצאים מהישיבה. זה ממש איזושהי הכנה כזאת ליום שאחרי, והיום שאחרי הוא מגיע, והוא מגיע עם 'כפה' מצלצלת".

שילה הדגיש את כוחה של התורה דווקא בלב הקרב: "אין דרך כמעט אחרת להתמודד עם האירוע הזה, אם לא האבן דרך הזאת שאתה מגיע, מהמקום הזה שממנו אתה יוצא, העולם הרוחני שבנית לפני בישיבת הסדר ולכן זה היה סופר משמעותי בשבילי".

אך הספר לא עוסק רק בלוחמים. "הבנתי שהסיפור הזה של המלחמה הוא הרבה הרבה יותר גדול מהסיפור של שילה כי כמוני עוד עשרות אלפי לוחמים, המון מפונים ועוד המון משפחות שכול, משפחות של פצועים ופצועים עצמם... יש צורך לספר את הסיפור גם של העורף".

באחד הציטוטים החזקים בספר הוא פונה אל לב ההורים שבעורף: "האמא לא יודעת מה קורה עם הבן שלה, מה הילד שלה עובר שבסוף יום מגיעים לבית הנטוש בעזה, אוכלים את הטונה והקבנוס, ובאותו יום בבוקר איבדנו בן אדם פה... ועכשיו אנחנו אוכלים, והוא לא איתנו. ההתמודדות הזאת, זה משהו שחייבים לתווך את השיח למשפחות שבעורף".