הנהלת פורום הגבורה, המייצגת משפחות שכולות ממלחמת חרבות ברזל, שיגרה הבוקר (חמישי) מכתב חריף לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, בו היא מביעה אכזבה עמוקה מממצאי התחקירים שפורסמו השבוע ויוצאת נגד ההתנהלות בדרג הבכיר בצה"ל.

במכתב נכתב כי "מזה למעלה משנתיים אנו מחכים למעט צדק עבור יקירנו שנפלו בקרב. שורה של מפקדים מהפיקוד הבכיר ביותר אחראים ברשלנותם הפושעת לכך שיקירנו כבר אינם איתנו. הם שלחו את ילדנו אל החזית, כשהם בעצמם נרדמו בשמירה ולא היו שם בזמן האמת כדי להתריע מפני הנורא מכל".

לדבריהם, "במשך השנתיים האלו חיכינו לתחקיר אמת, וכגודל הציפייה כך הוא גודל האכזבה. בתחילת השבוע הסתפקת בצעד חסר כל משמעות של הדחת מספר קצינים בודדים, בלי העמדה לדין, בלי שלילת דרגות ובלי שום צעד שיעשה צדק למי שנפגע בגלל רשלנותם".

לטענת המשפחות, ההדחות הבודדות שנעשו השבוע אינן מהוות מענה אמיתי למחדלים: "בגלל המחדלים של אותם הקצינים הבכירים התאפשר לאויב לבצע טבח בקנה מידה לאומי שגבה מחיר דמים נורא. יקירינו בגבורתם שילמו את מחיר היוהרה והשאננות. כך לא נראה תחקיר, כך נראה טיוח, ולא ייתכן שאלופים שברשלנותם אחראים לאסון הגדול ביותר יסתפקו בנזיפה בלבד".

במכתב נטען גם כי הרמטכ"ל חרג מן הרוח הממלכתית: "גם אתמול, במהלך טקס ממלכתי לזכרו של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון, בחרת להפר את הממלכתיות. לקחת קרדיט על אותם תחקירים חסרי משמעות, בעוד אתה מפנה אצבע מאשימה לדרגים האחרים. זו לא לקיחת אחריות. זה ניסיון ציני לצאת ידי חובה ולהפנות את האש למקום אחר".

פורום הגבורה דורש מהרמטכ"ל "לחזור מהמסקנות חסרות הערך. יש לנקוט בצעדי ענישה אקטיביים כנגד אותם הקצינים, לשלול מהם את הדרגות ולוודא שצה"ל כולו מבין שמה שהיה, לא יהיה יותר. לא נסכים שאותם קצינים שאחראים למות יקירינו, יפשטו את מדיהם וימשיכו בחייהם כשהם נהנים מפנסיה והטבות שונות".

בהמשך דורשות המשפחות לערוך בדק בית יסודי בצמרת המטכ"ל: "כיצד לא היה במטכ"ל אדם אחד שיאתגר את החשיבה של צה"ל ערב המלחמה, וכן להציג לציבור הישראלי כיצד צה"ל מתכוון לפעול מעתה והלאה גם ביתר הזירות הרלוונטיות. על מנת שזה יקרה יש לעדכן את ערכי צה"ל ברוח הגבורה של יקירנו ולחנך את החיילים להתקפיות, ניצחון ומסירות הנפש".

לסיום נכתב: "זו המחויבות שלך כלפינו, כלפי יקירנו וכלפי עם ישראל כולו".