פורום הגבורה, המייצג מאות משפחות חללים שנפלו במלחמת חרבות ברזל, פנה היום (שלישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לפעול להשלמת כל יעדי המלחמה בעזה, ובפרט לחיסול שלטון חמאס. הפנייה נעשתה יממה לאחר השבת גופתו של רן גואילי הי"ד.

בפתח המכתב חיזקו נציגי הפורום את ידי ראש הממשלה, צה"ל וגופי הביטחון: "ברצוננו לחזק אותך, את ממשלת ישראל, את צה"ל ואת כל גופי הביטחון על המאמץ האדיר וההצלחה בהחזרתם של כל החטופים. מדובר בייעד חשוב, נכון, מוסרי וצודק של המלחמה. אנו גאים ביקירנו שמסרו את נפשם בגבורה במהלך המלחמה, היו חלק מהמאמץ החשוב הזה ושהיה להם את הזכות להיות שותפים בהצלת יהודים והבאתם לקבר ישראל של גופות החללים".

עם זאת, הבהירו בפורום כי "יקירינו יצאו לקרב במסירות נפש גדולה, כדי להביא ביטחון לתושבי הדרום ולכלל אזרחי מדינת ישראל. הם יצאו כדי להשמיד את האויב הרצחני שאנס, בזז, חטף ופגע קשות בעמנו. הם יצאו כדי להשיב את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל, נפלו בגבורה ולא השלימו את משימתם. אנחנו כאן, המשפחות השכולות, כדי לוודא שהמטרות שבשבילם יקירנו יצאו ונלחמו יושלמו במלואן. לוודא שמדינת ישראל מנצחת את המלחמה ומשמידה את החמאס ואת ארגוני הטרור בעזה".

לדבריהם, "בימים האחרונים אנחנו רואים את התעצמות החמאס לצד ויתורים כואבים של ממשלת ישראל, כמו הכוונה לפתוח את מעבר רפיח, זאת בניגוד להתחייבויות. חמאס עדיין בשלטון, הם פועלים לחידוש מאגרי הנשק והתעצמות מחודשת של היכולת הצבאית, ואנחנו עדיין רואים ברחובות את החמאס, הולכים חמושים ככוח שלטוני וככוח צבאי בעזה. בנוסף, יש התעלמות מפיגועים חוזרים ונשנים של חמאס כלפי כוחות צה"ל, ואנחנו רואים שמגיעה ממשלת טכנוקרטים תחת שלטון טרור, הרש"פ, שנכנס גם הוא לניהולה של עזה".

בפורום קוראים לראש הממשלה לפעול בנחישות, ולהבטיח את חיסול החמאס תוך שמירה על הבטחות הממשלה לציבור ולמשפחות השכולות.

"אנחנו זועקים ודורשים בשם דמם של יקירנו: לא נסכים שדם הנופלים יהיה מגש הכסף להמשך שלטון החמאס או שלטון טרור אחר בעזה. אנחנו דורשים הכרעה מיידית וחיסול מיידי של החמאס כפי שהתחייבתם בפנינו פעם אחר פעם. על מדינת ישראל לצאת בכל הכוח ולהשלים את צוואת יקירנו ואת שליחותם".