ביום שלישי הקרוב ייכנס לתוקפו תיקון לחוק פקודת התעבורה, שיחייב חניונים לגבות תשלום לפי דקות ולא לפי שעות.

מדובר בהצעת חוק של חברת הכנסת נעמה לזימי וחברי כנסת נוספים, שאושרה לפני כשנה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.

השינוי בחוק קובע כי התשלום ייגבה "לפי זמן החניה, כשהוא מחושב לפי דקות", וזאת בניגוד לנוסח הקודם שאפשר גבייה "לפי יחידות זמן" לא מוגדרות. מטרת התיקון היא למנוע גבייה מיותרת מהציבור ולחייב את הנהגים רק על משך השהות המדויק בחניון.

למרות הכוונה להוזיל את עלויות החניה, בשטח עולה תמונה מורכבת יותר. נהגים מדווחים כי תעריפים עלו דווקא בעקבות הרפורמה. כך למשל סיפרה אישה שחנתה בחניון של קופת חולים מכבי ברעננה, כי בעבר שילמה 27 שקלים לשעה או לחלק ממנה, אך עתה נדרשה לשלם 35 שקלים על שהות של פחות משעה, לדבריה "למרות שראיתי שלט על השיטה החדשה, יצא ששילמתי יותר. לא ברור איך זה אמור להוזיל".

החוק החדש לא יחול על חניונים שגובהם הוא מחיר גלובלי - כגון חניון יומי, שבועי או חניון באירועים - וזאת בהתאם להבהרה שהתווספה לחוק, כדי להימנע מפגיעה בצרכנים המשתמשים בתעריפים קבועים מראש.

בעלי חניונים הביעו התנגדות לרגולציה החדשה עוד במהלך הדיונים בכנסת, וטענו כי היא עלולה להוביל לבעיות בשטח. חברת החניונים "סנטרל פארק" כתבה בנייר עמדה לוועדת הכלכלה כי "המצב עלול להידרדר לכאוס ואלימות ביציאה מהחניונים, באווירה שהיא ממילא מתוחה וחסרת סבלנות", ואף התריעה מהשפעות על חניונים קטנים שלא מחזיקים במערכות בקרה מתקדמות.

במהלך השנה שחלפה מאז אישור החוק, ניתנה לחניונים תקופת היערכות, וכעת משרד התחבורה והרשויות המקומיות יידרשו לוודא כי החוק אכן מיושם.

לזימי מסרה כי "זהו תיקון שבא לתקן עיוות שפגע בצרכן הישראלי. אין סיבה שנשלם בחניונים לפי שעות עגולות כשאנחנו כלל לא משתמשים בהם כך... החוק הזה נולד מפניית ציבור... אני שמחה על ההזדמנות לתקן עוול ולהחזיר הוגנות בסיסית לצרכנים".