דיווחים בסוריה על עימותים שפרצו הלילה (שישי) בין כוחות צה"ל לבין תושבים סוריים בעיירה בית ג'ן שלמרגלות החרמון הסורי - 11 ק"מ מגבול ישראל וכ-40 ק"מ מדמשק.

על פי הדיווחים, כוחות צה"ל הגיעו למקום, שנמצא סמוך למרחב החייץ שבשליטת ישראל, במטרה לעצור את אחד התושבים.

עם כניסת הכוחות פרצו עימותים אלימים בין הלוחמים לבין תושבי בית ג'ן שכללו ירי - דבר שהוביל למותם של שני סורים ועוד מספר פצועים. במהלך האירוע, צה"ל ביצע ירי ארטילרי וכלי טייס של חיל האוויר תועדו בשמי סוריה מלווים את הכוחות. לאחר כשעתיים, הכוחות הישראלים נסוגו לפאתי העיירה.

בישראל לא מתייחסים לדיווחים לפי שעה.

ביום רביעי האחרון ביקר ראש הממשלה בנימין נתניהו באזור החיץ בסוריה. בפתח הביקור, ראש הממשלה הגיע למוצב צה"ל שם ערך תצפית על הגזרה, ולאחר מכן קיים דיון ביטחוני.

בנוסף, ראש הממשלה נפגש עם לוחמים בסדיר ובמילואים, שיבח את פעילותם במהלך המלחמה ובשמירה על הביטחון במרחב, והשיב על שאלותיהם.

"אנחנו מייחסים חשיבות עצומה ליכולת שלנו גם ההגנתית וגם ההתקפית כאן, שמירה על בעלי בריתנו הדרוזים, ובעיקר שמירה על מדינת ישראל ועל גבולה הצפוני אל מול גולן. זו משימה שיכולה להתפתח כל רגע, אבל אנחנו סומכים עליכם.

אני מאוד מעריך לא רק את מה שאתם עושים, אלא גם את העובדה שהמשפחות שלכם מתגייסות לזה. אני רוצה להעביר לכם תודה לא רק מממשלת ישראל, אלא גם מאזרחי ישראל, ממדינת ישראל", אמר נתניהו ללוחמים אותם פגש.

בביקור השתתפו גם עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר, ראש השב"כ דוד זיני, מ"מ ראש המל"ל, גיל רייך, שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מתפ"ש, אלוף רסאן עליאן ומאו"ג 210, תא"ל יאיר פלאי.