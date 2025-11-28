על פי סקר חדש שפורסם בערוץ 14, לו הבחירות היו מתקיימות היום, גוש הימין היה מקבל 66 מנדטים - עלייה של שני מנדטים מהסקר הקודם. מדובר בהתחזקות עבור מחנה הימין, בראשות מפלגת "הליכוד".

מפלגת "הליכוד" מקבלת בסקר הנוכחי 35 מנדטים, עלייה של מנדט אחד בהשוואה לשבוע שעבר. "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן מדורגת שנייה עם 12 מנדטים - גם היא עם עלייה של מנדט אחד.

מפלגת "ש"ס" שומרת על כוחה עם 11 מנדטים. "ישראל ביתנו" עולה אף היא במנדט אחד ומגיעה ל-10. לעומת זאת, מפלגת "בנט 2026", בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מאבדת שני מנדטים ויורדת ל-10, מה שמציב אותה במקום הרביעי בלבד.

"יהדות התורה" מקבלת 9 מנדטים. "ישר" ממשיכה עם 7 מנדטים, "עוצמה יהודית" עם 6, ו"הציונות הדתית" עולה ל-5 מנדטים. גם "רע"ם" ו"חד"ש-תע"ל" שומרות על יציבות עם 5 מנדטים כל אחת.

מפלגת "יש עתיד" יורדת ל-4 מנדטים, ירידה של מנדט לעומת הסקר הקודם. "כחול לבן" ו"בל"ד" אינן עוברות את אחוז החסימה.

בחישוב לפי חלוקת גושים, גוש הימין מתחזק ל-66 מנדטים, לעומת 64 בשבוע שעבר. גוש האופוזיציה יורד ל-44 מנדטים, והמפלגות הערביות מקבלות יחד 10 מנדטים.