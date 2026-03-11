שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג אחר הצהריים (רביעי) את מתווה הסיוע לעובדים ולעסקים על רקע המלחמה.

"החוסן של עם ישראל דורש מעטפת ורשת ביטחון שאנחנו כמדינה יודעים לתת. הכלכלה שלנו יכולה לתת את רשת הביטחון שהענקנו לכל אורכה של המלחמה", אמר סמוטריץ'.

"לכן", המשיך שר האוצר, "אנחנו מציגים היום מתווה פיצויים רחב, שבמרכזו מענק המשכיות עסקית לעסקים שנפגעו כתוצאה מהלחימה. המתווה מבדיל בין תושבי קו העימות בצפון שמתמודדים עם מצב בטחוני מאתגר יותר ובין שאר הארץ. המענקים נועדו לאפשר לעסקים לשלם משכורות ולצלוח את התקופה המאתגרת הזו. לצד זאת יינתנו פתרונות גם לשכירים ולעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם בשל המצב".

"אנחנו מקפידים להיצמד למסלולים שפעלו ב'חרבות ברזל' וב'עם כלביא' כי זה עובד, מאוד מהיר והציבור הישראלי מכיר את זה היטב", הוסיף.

הוא ציין כי "בימים הללו מדינת ישראל מנהלת את מבצע 'שאגת הארי'. צה"ל וכוחות הביטחון פועלים בעוצמה בשיתוף פעולה עם צבא ארצות הברית, בנחישות ובמקצועיות, וברוך השם אנו רואים הישגים משמעותיים. אני מבקש לחזק את הלוחמים והמפקדים שלנו ואת הלוחמים של צבא ארה"ב, לברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הובלה של המערכה, ולהודות לאזרחי ישראל על החוסן, הסבלנות והעמידה האיתנה בעורף".

המתווה מבוסס על המנגנונים שהופעלו במערכות קודמות והוכיחו את יעילותם במתן ודאות למשק ובשמירה על רציפות הפעילות הכלכלית בתקופות חירום. צעדים אלו נועדו לאפשר המשכיות פעילות עסקית וצמצום הפגיעה בפעילות המשק, תוך מתן רשת ביטחון בתקופת המלחמה. המתווה יכנס לתוקף רק לאחר אישור הכנסת והשלמת הליך החקיקה, ובגין תקופת הזכאות.

הקלות במתווה החל"ת:

במסגרת הצעדים, מעסיק יוכל בהסכמת העובד להוציא עובד לחל"ת, כאשר בתקופת החל"ת יהיה זכאי העובד לדמי אבטלה מהמדינה, בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות.

בדומה למנגנונים שהופעלו במערכות קודמות, המתווה כולל מספר הקלות מרכזיות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה: קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה מ־30 יום ל־14 ימים רצופים, קיצור תקופת האכשרה הנדרשת ל־6 מתוך 18 חודשים במקום 12, ביטול ימי ההמתנה הקבועים בחוק ואי ניכוי ימי החופשה הצבורים מתקופת הזכאות.

מענק המשכיות עסקית:

במקביל, יקודם מתווה מענק המשכיות עסקית לעסקים שנפגעו מהמצב הביטחוני, במטרה לאפשר את המשך פעילותם בתקופה זו. המענק מיועד לעסקים שמחזור פעילותם עד 400 מיליון ש"ח, אשר חוו ירידה של למעלה מ־25% במחזור הפעילות.

המענק יינתן באופן דיפרנציאלי בהתאם להיקף הפגיעה במחזור, ויכלול שני רכיבים מרכזיים: השתתפות בהוצאות השכר והשתתפות בהוצאות קבועות ותשומות. לעסקים קטנים במיוחד, עד מחזור של 300 אלף ש"ח, יינתן מענק קבוע בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור.

בנוסף, מעסיקים יוכלו לשלם שכר מלא לעובדים היוצאים לחל"ת החל מהיום הראשון. במקביל, יוארך מסלול ההוצאות המזכות עבור עסקים שנפגעו מנזק ישיר. כמו כן, בעלי דירות שנפגעו יהיו זכאים לפיצוי בגובה שכר הדירה עד להשלמת תיקון הנזק.

ביחס ליישובי קו העימות בצפון הארץ: בעלי העסקים יהיו זכאים להחזר מלא בגין הפסדיהם, במסגרת מנגנון הפיצוי על נזק עקיף. עסקים יכולים להגיש בקשות להחזרים דרך רשות המסים.