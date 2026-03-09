סגן יו"ר הכנסת ניסים ואטורי התייחס בראיון לערוץ 7 לביקורת על הזמנת ראש הממשלה בנימין נתניהו לחקירה בזמן שהמדינה נמצאת בעיצומה של מלחמה, וטען כי מדובר במהלך שאינו תואם את המציאות הביטחונית.

לדבריו, מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מערכה רחבה ומורכבת, והעיסוק בזימון לחקירה בעת הזו משקף חוסר הבנה של המצב הביטחוני ושל סדרי העדיפויות הנדרשים בזמן מלחמה.

ואטורי מתח גם ביקורת על התנהלות היועצת המשפטית לממשלה בסוגיית פיטורי שרים, וטען כי הסמכות בנושא נתונה לראש הממשלה בלבד וכי אין מקום להנחיות משפטיות בעניין בתקופה הנוכחית.

בהמשך התייחס גם למערכה מול איראן ואמר כי מדובר במאבק בעל משמעות היסטורית, שלדבריו נועד לפגוע ביכולות המשטר האיראני ולהחליש אותו לאורך זמן.

ואטורי ציין כי ישראל פועלת במקביל גם בזירה הלבנונית נגד חיזבאללה, מתוך מטרה למנוע את המשך התעצמות הארגון ולהבטיח ביטחון לאזרחי המדינה.

בסיום הראיון התייחס גם להיבט האישי של התקופה וסיפר כי אחד מבניו סיים טירונות וצפוי להצטרף ללחימה בצפון, והביע התרגשות וגאווה על שירותו בצה"ל לצד שלושת אחיו המשרתים.