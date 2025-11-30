שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית, תקף היום (ראשון) בחריפות את תנועת הקיבוץ הדתי, בעקבות סירובם להיפגש עמו בנושא רפורמת החלב.

לדבריו, הקיבוץ הדתי החליט "ליישר קו עם קמפיין החרמות של המונופול תנובה ומועצת החלב שנשלטת על ידה", והוא נאלץ להגיב בכתב לאחר שסרבו לקיים מפגש. "במקום לנהל שיח ענייני ומכבד בחרתם לפרסם קול קורא בכתב בעיתוני סוף השבוע נגד הרפורמה. מכיוון שכך אני נאלץ להשיב לכם בכתב".

"זכותכם כמובן להתנגד לרפורמה ולבקש להמשיך את שליטת המונופולים שעושקים את אזרחי ישראל. אבל אני מציע לכם לא לזלזל באנטיליגנציה של הציבור, ובעיקר, לנהל את הדיון על בסיס עובדות ואמירת אמת ולא על בסיס תעשיית שקרים מופרכת", כתב סמוטריץ'.

כדוגמה, התייחס למחירי דגים, חמאה ושום, וכתב: "אתם טוענים בקול הקורא שלכם שפתיחת השוק לתחרות וליבוא לא מוזילה את המחירים לצרכן. כדוגמא, אתם מביאים את דגי הבריכות, את החמאה ואת השום. סליחה שאני אומר את זה אבל או שאתם מנותקים מהמציאות או שאתם בוחרים במודע לומר לא אמת. את התמונה שבתחתית הפוסט הזה צילמתי ביום שישי האחרון בסופר הישובי שלי בקדומים. לא באיזו רשת ענקית ולא במסגרת מבצעים מיוחדים של ערב חג. 'מבצעון' שגרתי בסופר ישובי די קטן בסתם יום שישי של ערב שבת רגילה. פילה אמנון ב- 13.90 ש"ח לק"ג. אתם יודעים מצויין שזה בערך שליש ממה שעלו דגי הבריכות הישראליים".

השר טוען כי פתיחת השוק לתחרות מאפשרת לצרכנים בחירה בין תוצרת מקומית לבין יבוא מוזל, וכי גם כשענפים מסוימים נפגעים, מדובר בהתאמות שאינן דרמטיות. "ואכן, יש ענפי דייג בקיבוצים מסוימים שנסגרו. זה בהחלט לא נעים, אבל זה לחלוטין לא נורא. אף קיבוץ לא נסגר ואף קרקע לא ננטשה. הקיבוצים פיתחו ענפים אחרים וממשיכים להתפרנס בכבוד".

בהמשך התייחס למחירי השום ולרפורמה בחמאה: "אתם יודעים שגם לגבי השום אתם טועים. עם ישראל קונה היום ראש של שום בפחות משקל. זה כמעט לא היה בעבר. וגם כאן נשארה תוצרת מקומית למי שמעדיף איכות וטריות ומוכן לשלם עליה. אבל יש יכולת בחירה ומחיר נמוך למי שחפץ בכך. ומעל הכל - גם אתם יודעים שהחמאה היא סיפור הצלחה פנטסטי. מאז הוסר המכס על חמאה אין יותר מחסור בחמאה, מחירה של החמאה הבסיסית זול יותר ממה שהיה לפני חמש שנים, יש בשוק היצע גדול במגוון רמות מחירים, ובניגוד לחששות, תנובה מייצרת היום 150% חמאה יותר ממה שהיא ייצרה לפני הרפורמה! במילים פשוטות: לא רק שפתיחת השוק ליבוא ולתחרות חופשית לא פגעה ביצור המקומי, אלא להיפך - היא הגדילה את היצור המקומי, והרפתות שלכם מוכרות היום פי אחד וחצי חלב לחמאה ממה שהן מכרו לפני הרפורמה".

לדבריו, הרפורמה לא רק שלא פוגעת בייצור המקומי, אלא אף מחזקת אותו: "זה בדיוק מה שיקרה בעזרת השם אחרי העברת הרפורמה שלי. השוק יהיה תחרותי, סוף סוף לא יהיה מחסור על המדפים, עם ישראל יקנה יותר מוצרי חלב וגם אתם תייצרו יותר, תמכרו יותר ותרוויחו יותר. ובמקביל הכל יהיה הרבה יותר זול. אתם תקבלו רשת ביטחון בסיסית מהמדינה מה שלא מקבל אף עסק אחר בישראל!".

סמוטריץ' הבהיר כי המדינה תמשיך לספק רשת ביטחון ליצרנים, אך דרש שינוי בגישה: "מעבר לזה תצטרכו לעבוד קשה ולהיות טובים. תצטרכו להתייעל, להשתפר טכנולוגית, להתחדש ולהיות תחרותיים. תצטרכו להתנהג בדיוק כמו כל בעל עסק אחר במדינת ישראל שפועל בשוק תחרותי שמחייב אותו להגדיל פיריון ולהוריד מחירים".

במסר אישי לסיום, כתב: "אני מבין את החשש משינוי, אני מבין שאתם רגילים למוכר ולאהוב. אף אחד לא אוהב שמזיזים לו את הגבינה... אבל זה כורח המציאות. יוקר המחיה בישראל מחייב טיפול דחוף. הוא הנושא שבוער היום יותר מכל לעם שבשדות. רבים רבים בעם אוספים היום שקל לשקל כדי לשרוד ולפרנס את משפחותיהם".

סמוטריץ' חתם בפנייה ישירה לחברי הקיבוץ הדתי: "במשך שנים הקיבוץ הדתי חרט על דגלו את החיבור העמוק לעם ישראל ולכאביו. תוכיחו שלא מדובר אצלכם בסיסמא פוליטית. תוכיחו שאתם לא נשארים מנותקים מעם ישראל כשזה נוגע לכיס שלכם! בואו נשלב ידיים, נפרק את המונופולים בשוק החלב ונביא ביחד בשורה חברתית אדירה לעם ישראל".

בנוגע לחשש מיבוא מטורקיה, הבהיר: "ואתם גם יודעים מצוין שמוצרי חלב מעולם לא יובאו בעבר וגם לא ייובאו בעתיד מטורקיה. אתם יודעים שהם מגיעים ממדינות אירופה כדוגמת פולין, יוון, צרפת ופינלנד. אז למה לשתף פעולה ביודעין עם קמפיין השקרים היקר של המונופולים? אתם בטוחים שזה תואם את ערכי הקיבוץ הדתי?!"