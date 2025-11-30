יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, מתכוון להעלות להצבעה בשבוע הבא הצעת חוק שמבקשת ליצור מהפכה בהגדרת הזהות היהודית במדינת ישראל.

ההצעה נועדה לעגן בחוק באופן מובהק וברור כי המונח "יהודי" יוגדר אך ורק על פי ההלכה היהודית, ובאופן אחיד בכל מערכות המדינה.

היוזמה נועדה לטפל בפערים שהתקבעו במשך עשרות שנים בין הרישום האזרחי במרשם האוכלוסין לבין הדין ההלכתי המחייב בנישואין, גירושין ותחומי משפט נוספים.

כיום קיים פער בוטה: רישום הדת והלאום במרשם האוכלוסין מכיר גם במי שהתגייר בגיורים רפורמים וקונסרבטיביים, אולם בנישואין וגירושין מוסד הרבנות פועל רק לפי ההגדרה ההלכתית - יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או מי שעבר גיור כהלכה. פער זה יוצר מצבים שבהם אזרחים רשומים כ"יהודים" אך מגלים שאינם יכולים להינשא בישראל כיהודים.

הצעת החוק של מעוז מבקשת ליישר קו ולהבטיח כי ההגדרה ההלכתית תהיה ההגדרה היחידה הקובעת בכל המערכות, כולל במרשם האוכלוסין.

"כיוון שמדינת ישראל היא מדינה יהודית", מסביר ח"כ מעוז, "המונח יהודי חייב להיות אחיד וברור, לפי כל כללי ההלכה היהודית, כפי שמקובל במערכות המשפט הדתיות של המדינה".

לדבריו, המהלך נועד גם "לשמור על הרוב היהודי במדינת ישראל ולמנוע פרצות בכרם ישראל", שנוצרו מרישומים שאינם מייצגים את היהדות על פי ההלכה.

המאבק על הגדרת "מיהו יהודי" מלווה את מדינת ישראל מאז שנותיה הראשונות. מי שהוביל את הקריאה החד-משמעית לעיגון ההגדרה ההלכתית היה הרבי מחב"ד שלאורך עשרות שנים דרש כי החוק יציין במפורש שיהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או התגייר על פי ההלכה.

הרבי מחב"ד התריע כי ההכרה בגיורים שלא על פי ההלכה היהודית תגרום בעתיד לבלבול עמוק בזהות היהודית ולפגיעה חמורה באחדות העם. מאבקו הפך לסמל ציבורי רחב, אך למרות הדיונים הסוערים, ההצעה לעגן את ההגדרה ההלכתית בחוק מעולם לא התקבלה.