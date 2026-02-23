יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, יוצא היום (שני) למתקפה נגד הפרסומים המייחסים להצעת החוק שלו פגיעה בעליית יהודים להר הבית.

בהודעה חריפה שפרסם, הבהיר מעוז כי מדובר בניסיון הטעייה מכוון של גורמים המשרתים את האינטרסים של בג"ץ, במטרה לטרפד את הגנת הכותל המערבי.

הצעת החוק לשמירה על המקומות הקדושים, שצפויה לעלות להצבעה ביום רביעי הקרוב, עומדת במרכזו של ויכוח, כאשר מן הצד השני ניצבים פעילי הר הבית החוששים מהשלכותיה.

ח"כ אבי מעוז רואה בחוק כלי הכרחי לבלימת ההתערבות השיפוטית בסטטוס-קוו של הכותל המערבי, "בשעות האחרונות, מנסים שליחים של בג"צ להפיץ פייק ניוז כנגד הצעת החוק שלי לשמירה על המקומות הקדושים".

לדבריו: "הצעת החוק נועדה אך ורק לשמור על קדושת הכותל המערבי מפני הנסיונות של בג"צ לחלקו ולחללו. כל השאר - פייק מוחלט!"

תגובתו מגיעה לאחר שבתנועת "בידינו למען הר הבית" תקפו בחריפות את הקואליציה על רקע התיקון להצעת החוק. בתנועה טענו כי מדובר במהלך שמטרתו לפגוע בחופש התנועה של יהודים בהר הבית.

על רקע הודעת הקואליציה כי יתאפשר חופש הצבעה בתיקון לחוק, טענו בתנועה כי הכנסת המונח "חילול הקודש" לחוק תאפשר, לשיטתם, למנוע עליית יהודים להר הבית בטענה של פגיעה בהנחיות הרבנות הראשית.

עוד הזהירו מפני פגיעה בגישת יהודים להר וקראו לחברי הכנסת לבלום את ההצעה. "ברגע שיטענו שמי שמפר את החוק פוגע בהנחיות הרבנות הראשית, על אף שרבנים רבים התירו לעלות להר, הרי שימנעו בפועל מיהודים לעלות על בסיס החוק. אנו קוראים לחברי הכנסת לעצור את החוק הבזוי הזה ולוודא שגישת היהודים להר תישמר. אל תפגעו בהר הבית".