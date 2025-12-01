לפיד בדברים נוקבים בועדת החוץ והביטחון ערוץ כנסת

במהלך דיון בוועדת החוץ והביטחון היום (שני) על הצעת חוק הגיוס, תקף ראש האופוזיציה יאיר לפיד את נוסח החוק בחריפות והגדיר אותו "חוק השתמטות מחפיר".

לדבריו, מדובר בבגידה בלוחמים שלחמו במלחמה, ובכלל זה באלה שנפלו או נפצעו מאז תחילת הלחימה באוקטובר 2023.

הוא פנה לביסמוט: "יותר מ-920 הרוגים, יותר מ-20 אלף פצועים - ואתה בוגד בהם היום. תסתכל סביבך. ראש הממשלה לא פה, שר הביטחון לא פה, דרעי לא פה. אף אחד לא רוצה לגעת בחוק הזה. השאירו אותך לבד לשאת את החרפה".

בדבריו הדגיש את החשיבות שבשילוב תורה עם שירות צבאי, והתייחס לדמויות מופת שנהרגו בשירות צבאי תוך שמירה על ערכי התורה, "מי שאומר שיש סתירה בין לימוד תורה לשירות צבאי, מזלזל בלימוד התורה של הדר גולדין, של רועי קליין, של אלירז ואוריאל פרץ, של בניה שראל, של כל מי שהאמין ומאמין שהגנה על עם ישראל ועל המולדת היא מצווה קדושה".

"ילדנו המתים מוטלים לפנינו שורה ארוכה ובישיבות יושבים 80 אלף צעירים שיכולים להגן על מדינת ישראל והצבא צריך אותם. הצבא אמר פה פעם אחר פעם שהוא צריך אותם - אבל המושחתים מוכרים למשתמטים את בטחונה של המדינה. אני אומר לך פה במלוא האחריות - אתם גם תתבזו, וגם זה לא יעבור".

בהמשך דבריו הציג לפיד עמדה תקיפה לפיה האופוזיציה תפעל לבלימת החוק בכל מסלול אפשרי. "אני אומר לך כראש האופוזיציה וכראש יש עתיד, אני מתחייב שזה לא יעבור. אנחנו נעצור את החרפה הזו. או פה, או במליאה, או בבית המשפט, או ברחובות, אבל את החוק הזה אנחנו נעצור. אני נותן פה מילה מול המצלמות: זה לא יעבור".