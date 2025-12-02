לקראת ה'אקספו' העסקי של חסידות גור, הציגו אנשי עסקים מתוך החסידות את המודל העסקי החדש שיוצג באירוע ואשר יאפיין את המפגש ההיסטורי.

המודל, שהוצג בכנס מקדים בנתניה, מנסה לנצל את הפוטנציאל הכלכלי של קהילה דמוגרפית גדולה, תוך הבטחה להמיר חשיפה המונית ללקוחות ממשיים ולעסקאות מוחשיות.

בשונה מירידים מסורתיים, המארגנים מציגים את המיזם כפלטפורמת מכירה ישירה לצרכנים, שבה העסקים יכולים לגשת לשוק מרוכז וממוקד באמצעות גישה ישירה לקהל של כ-100,000 צרכנים ממוקדים.

המודל הושק לקראת האקספו שייערך בחודש הבא ויכלול יריד עסקים. במסגרת היריד יוצגו מיצגים בתחומי העשייה הקהילתית, וכן ייערכו מפגשים מקצועיים ופאנלים.

בין המיצגים צפויים להיכלל תחומים עסקיים שונים, לצד הצגת פעילות מוסדית וקהילתית. על פי ההערכות, צפויים להשתתף בכינוס כ-15,000 איש.