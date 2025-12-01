השופט עמית ביטל את הדיון, הקהל זעם צילום: לע"מ

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ביטל אחר הצהריים (שני) את הדיון בבג"ץ בנוגע לפיטורי היועמ"שית.

"אני הולך לאכזב אתכם. בהיעדר התייצבות מטעם הממשלה - אנו לא מוצאים טעם בקיום הדיון. ניתן את פסק הדין בהסתמך על החומר שהוגש. אתם יכולים ללכת", אמר עמית לפרקליטים באולם.

הדברים עוררו מהומה באולם הדיונים וקריאות נזעמות מהקהל.

לצורך הדיון בעתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון התכנס הרכב מורחב של שופטים בראשו עמד השופט עמית ולצידו המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטים חאלד כבוב, דוד מינץ, אלכס שטיין, עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ.

בתחילת הדיון תהה הנשיא עמית האם יש נציג באולם מטעמו של שר המשפטים יריב לוין ומשנוכח שאין כזה - החליט על ביטוח הדיון.

לפני יותר משלושה חודשים אישרה הממשלה את הדחתה של גלי בהרב-מיארה, שלא השתתפה בישיבה או שלחה נציג מטעמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא השתתף בהצבעה.