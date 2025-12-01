חברת הכנסת מיכל וולדיגר (הציונות הדתית) הביעה התנגדות לנוסח הנוכחי של טיוטת חוק הגיוס, והבהירה כי לא תוכל לתמוך בו כל עוד לא יבוצעו בו שינויים מהותיים.

בראיון שהעניקה לערוץ 7, ציינה כי הסיעה פועלת לגבש הצעות לתיקון החוק שיאפשרו קידום גיוס החרדים באופן יעיל.

"אני לא יכולה לחתום עליו בתוך תוכי", אמרה וולדיגר. "יש שם סעיפים שצריך לתקן, להוסיף או לגרוע. כל אחד מאיתנו, כחלק מהסיעה, מתכנס עם הצעות לשיפור, ואנו מתכוונים לפעול יחד לשנות את החוק ולהביא נוסח מחודד שיביא לתוצאה הרצויה - גיוס חרדים".

לדבריה, מדובר במהלך מהותי ולא פוליטי. "אני לא מכניסה שום פוליטיקה של שמאל-ימין, כן ממשלה או לא ממשלה לחוק הזה. הוא נועד לגייס חרדים - כלוחמים, כתומכי לחימה, ובכל דרך שתועיל לצבא שלנו. זו המטרה היחידה שעומדת לנגד עיניי".

וולדיגר ציינה כי גם החוק המושלם ביותר לא יועיל אם לא תתקיים לצידו עבודה קהילתית וצבאית נכונה. "אי אפשר להכריח מישהו להיות לוחם. גם אצלנו בציונות הדתית, יש כאלה שנלחמים כדי להיות לוחמים ויש כאלה שנלחמים כדי להוריד פרופיל. חייבים תהליך חברתי מקיף".

בהתייחסה לחשש מפיצול פוליטי בתוך סיעתה אמרה, "שני הצדדים במפלגה רוצים את אותה מטרה - גיוס חרדים, במיוחד בתפקידי לוחמה. אנחנו לא שני מחנות, אלא מחנה אחד שרואה מול עיניו את טובת הצבא והעם".

לסיום הבהירה כי אינה מקבלת את הקריאה לתמוך בחוק כי אחרת היא מצטרפת להפלת הממשלה: "זה לא תפקיד החוק - להפיל או להחזיק ממשלה. אני רוצה שכולם ישרתו, כדי שגם בני לא יצטרך לעשות עוד ארבע מאות ימי מילואים. זה לא סביר, וזה אפשרי לשנות".