בכיר בענף הקמפיינים והפרסום מעריך כי מאחורי הקמפיין הציבורי נגד רפורמת החלב שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', עומד גוף בעל אמצעים כלכליים משמעותיים.

בשיחה עם ערוץ 7 העריך הבכיר כי עלות הקמפיין עד כה נאמדת בכארבעה וחצי מיליון שקלים.

"במשך חודשים מתפרסמות מודעות בעלוני השבת נגד הרפורמה, במטרה להפעיל לחץ ממוקד על הציבור הדתי לאומי", הסביר הבכיר.

"בשבועות האחרונים, הקמפיין תופס תאוצה ועולה מדרגה, כאשר התווסף לחץ כבד בתקשורת ובדיגיטל במטרה לעצור את התכנית והרפורמה".

בהערכת העלויות, פירט כי להערכתו "בשילוב העלויות הגדולות של שלטי חוצות, עמודים בעיתונים, באנרים, סקרים וכתבות ממומנות במספר אתרים, ובהשוואה לקמפיינים דומים שניהלתי או הייתי שותף בהם, אפשר להעריך את העלות בכארבעה וחצי מיליון שקלים".

לדבריו, קמפיין כזה אינו מתבצע ביוזמה פרטית או מקצועית של רפתנים בלבד, אלא מצריך חברה גדולה שתעמוד מאחוריו, מאחר וככל הנראה היא צפויה להיפגע באופן משמעותי מהרפורמה.

"גם אדם אחד וגם מאות בעלי מקצוע כגון רפתנים לא יוכלו לשלם מיליונים על קמפיין כזה. לרוב מדובר בתאגיד שנפגע אנושות מרפורמה מתוכננת, ויעשה הכל כדי למנוע אותה", סיכם.