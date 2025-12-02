משרד ראש הממשלה עדכן אחר הצהריים (שלישי) כי לידי ישראל הועברו ממצאים מתוך רצועת עזה, שייתכן ונוגעים לחטופים חללים.

העברת הפריטים בוצעה דרך הצלב האדום, ונמסרה ישירות לכוחות צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. בצה"ל ציינו כי קבלת הממצאים בוצעה במעמד צבאי, בהשתתפות רב צבאי.

על פי ההודעה, הממצאים יועברו כעת למרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות לצורך הליך זיהוי מקצועי. רק לאחר סיום הבדיקות הרשמיות, תימסר הודעה רשמית למשפחות.

ברצועת עזה נותרו שני חללים חטופים - רס"ל רן גואילי וסונטיסק רינטאלק. רן בן ה-24 ממיתר, לוחם יס"מ, נפל בקרב בקיבוץ עלומים.

בשבוע שעבר הושבה לישראל גופתו של החלל החטוף דרור אור בן ה-48, שנרצח ב-7 באוקטובר ונחטף לרצועת עזה מבארי.

דרור אור מבארי היה בעל ליונת ז"ל ואב לשלושת ילדיו - יהלי, נעם ועלמה. הוא עבד במשך שנים רבות במחלבת בארי אותה ניהל בשנים האחרונות.