. צילום: ערוץ כנסת

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת קיימה היום (שלישי) דיון נוסף בהצעת חוק הגיוס שמקדם יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט.

במהלך הדיון נשא דברים יהושוע שני, יושב ראש פורום הגבורה ואביו של סרן אורי שני ז"ל, שנהרג בקרבות ברצועת עזה.

"אני רוצה להראות לכם תמונה", פתח שני, "זו תמונה של שני הבנים שלי - אורי, שהיה לוחם בגבעתי ומ"מ בגולני, ואלישע, שהוא חסיד וגם שירת בצבא. אני רוצה שתביטו בתמונה הזו, כל היושבים בחדר - גם מי שמייצג את הציבור החרדי וגם מי שמייצג את שאר הציבור".

לדבריו, על אף מחלוקות אידיאולוגיות בין שני בניו, שררה ביניהם אהבה גדולה והערכה הדדית. "הייתה ביניהם אהבה גדולה וגם הערכה הדדית".

שני קרא לחברי הכנסת שלא להיתפס לשאיפה לחוק מושלם: "אתם אנשים נבונים, שיודעים לקרוא את המציאות. אם לא נעשה איזושהי פריצת דרך עם החוק שנמצא פה - אנחנו לא נשיג עוד חייל אחד. אנחנו נמלא את בתי הכלא. אנחנו נגרום לחבל המתוח ממילא - להיקרע".

הוא הדגיש כי יש להסתכל אל העתיד המשותף: "אני מבקש, לא שתסתכלו לי בעיניים או לבנים שלי, נסתכל דור קדימה, איך אנחנו מייצרים פה עם אחד. זה יהיה בתהליך. כל מי שיש לו או היו לו ילדים מתבגרים, או עוסק בחינוך - יודע שבכוח בוודאי לא נביא לוחמים קרביים. איך אפשר לייצר לוחמים קרביים באמצעות סנקציות?"