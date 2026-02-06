‏אז אחרי כמה ימים של "סערה", הגיע הזמן להגיד את האמת. ‏אני עומד מאחורי הקמפיין לחשיפת האינטרסים של 'שותפות לשירות'. גייסתי תורמים פרטיים לשם הפרסום.

‏שילמתי במלחמה את המחיר הכואב ביותר, אני לא יכול לעמוד מנגד כאשר אני רואה חוסר יושרה וחוסר תום לב.

‏שימור המחנה האמוני- לאומי, הוא ערך אסטרטגי למדינת ישראל. הניסיון לפרק אותו באופן לא ישר, לא מקובל. ‏מרגע ששותפות לשירות בחרו להיכנס למגרש הציבורי, הן צריכות לדעת לקבל ביקורת.

‏חשוב להגיד, הבחירה של הנהלת כנס המנהלים לבטל את השתתפותן לא קשורה לקמפיין או אלי.

‏ועכשיו, לאחר שנגמרו התירוצים, וברור שלא מפלגה עומדת מאחורי הקמפיין אלא אב שכול שלא מוכן לעמוד מול תרבות השקר של שותפות לשירות- הגיע הזמן לשיח ענייני.

‏שותפות לשירות לא התייחסו לרגע לטענות הענייניות של הקמפיין, הן לא הכחישו לרגע את התנהלות חברות ההנהלה שלהן.

‏גבירותי, אתן מוכנות להסביר לנו בבקשה מדוע באיצטלה "א-פוליטית" חשבתן שזה לגיטימי למנוע מהציבור לדעת שנעה מבורך תמכה בפוליטיקאית ערביה קיצונית בשם איבתיסאם מרעאנה בפריימריז של מפלגת העבודה? לא מדובר באירוע נקודתי, יש לה גם פוסט שהיא משבחת את מנסור עבאס. למה היה צריך עיתונאי חרוץ כדי לגלות שכבר מזמן היא הסבירה בפוסט מפורט שנתניהו צריך ללכת? זה נקרא א-פוליטי וערכי? על מי אתן עובדות?

‏אפשר לדעת מה לכל הרוחות עשתה חברת ההנהלה שלכן תהל לאו בפעילות משותפת עם מפלגת חד"ש? מפלגת חד"ש של עופר כסיף. השותפים של אחמד טיבי ואיימן עודה.

‏יש תשובה עניינית למה היא השתתפה בהפגנות נגד הרפורמה? אתן מוכנות להסביר למה אף פעם לא סיפרתן שהיא תמכה במפלגת העבודה? יש תשובה לעובדה שהיא שותפה במפגשים של יהודים ו"פלסטינים"?

‏חשבתן אי פעם לתת לנו איזה גילוי נאות שהיא הובילה יחד עם איש השמאל הקיצוני יאיא פינק מהלך נגד עלוני השבת בטענה שהם "קיצוניים ולאומניים".

‏ומילה על משרד הפרסום ותקין בוטיק. הילה ותקין היא אשת מקצוע מהמעלה הראשונה. היא עמדה לצידו של פורום גבורה מימיו הראשונים. הנסיון להטיל בה דופי הוא מסך עשן לחוסר התמודדות עם טענות ענייניות. למה לכם מותר להטיל חרם על מי שחושב אחרת מכם? הלבנת פנים עובדת רק לצד אחד?

‏כשנכנסים למגרש הציבורי הדיונים על "למה תוקפים נשים" ו"למה מלבינים פנים" לא רלוונטיים.