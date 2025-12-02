לראשונה מאז נחשפה פרשת השימוש של המשטרה ברוגלות לחקירות - תיק משפטי מסתיים בפיצוי לאזרחית בגין חדירה לטלפון הסלולרי שלה.

בית משפט השלום בתל אביב אישר היום (שלישי) הסכם פשרה, לפיו תשלם מדינת ישראל סכום של 100,000 ש"ח לאמילי מורן שגב, בת זוגו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן.

בהסכם הפשרה, שהומלץ על ידי השופט גד מינא ואושר בהסכמת שני הצדדים - עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין בשם שגב, ופרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) בשם המדינה - צוין כי הפיצוי כולל גם שכר טרחה והוצאות משפט.

עם זאת, הודגש במסמך באופן ברור כי ההסכם אינו מהווה הודאה באחריות מצד המדינה או אישור לקיומו של נזק כלשהו. בנוסף, צוין כי ההסכם "לא יהווה כל תקדים בהתדיינויות עתידיות מול תובע זה או אחר או בהליכים אחרים באותו נושא".

שגב, מצידה, הצהירה כי עם קבלת התשלום היא מוותרת על כל תביעה או דרישה עתידית נגד המדינה, ונתנה לכך התחייבות משפטית מחייבת.

בהתאם להסכם, התשלום יועבר בתוך 45 ימים ממועד אישור הפשרה ומסירת פרטי חשבון הבנק הרלוונטיים. הצדדים סיכמו שהתביעה תידחה, ללא צו להוצאות, וכי מדובר בסילוק סופי ומוחלט של כל המחלוקות הנוגעות לפרשה זו.

ההסכם מסמן ציון דרך משמעותי בפרשת הרוגלות, שחשפה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות של חדירה לטלפונים ניידים - חלקן ללא פיקוח שיפוטי הדוק.