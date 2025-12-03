שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה מנשיא המדינה וטוען כי אין לכרוך שם מהלך כזה בצעדים פוליטיים.

הוא מתנגד להתניות לפיהן נתניהו יצטרך לעזוב את המערכת הפוליטית או ללכת לבחירות בתמורה לחנינה. "ממתי כורכים הליך פלילי בדמוקרטיה? זה הדבר הכי לא דמוקרטי שיש", אומר סמוטריץ' בראיון באולפן ערוץ 7.

הוא מודה שיש בו רצון לראות את המשפט מגיע לקו הסיום. "אמרתי במשך שנים שרודפים את נתניהו, שמערכת משפט מושחתת תפרה לו תיקים כדי להפיל את השלטון. אני רוצה שעם ישראל יראה איזו מערכת מושחתת זו".

הוא תוקף בחריפות את השיח המשפטי-פוליטי. "אצל השמאל הכל הפוך. לדיקטטורה שיפוטית קוראים דמוקרטיה. אנחנו צריכים לייצר מערכת אכיפת חוק צודקת, לא אחת שתזרוק אותי שלושה שבועות לצינוק אם חסמתי כביש מימין ותיתן תעודות הוקרה כשהחסימות באות משמאל".

בסוגיית החקירה על מחדלי 7 באוקטובר מציג סמוטריץ' קו ברור. הוא מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית שימנה נשיא בית המשפט העליון אך תומך בוועדה רחבת סמכויות. "חייבת לקום ועדת חקירה שיהיו לה סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית שתוכל ללמוד, לחקור, להעמיק, להפיק לקחים".

לשיטתו, "יש לבדוק מה החלק של בית המשפט העליון במחדל לאחר שקשר את הידיים של מערכת הביטחון במשך הרבה מאוד שנים".