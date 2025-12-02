סערת "פצצת האטום על עזה": השר עמיחי אליהו הגיש היום (שלישי) תביעת דיבה בסך 600,000 ש"ח נגד ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד, בטענה לפרסומים כוזבים שפגעו בו ובמדינה.

התביעה, שהוגשה לבית משפט השלום בבית שמש, כוללת דרישה לפיצוי של 300 אלף ש"ח מכל אחד מהשניים, על רקע פרסומים שלדברי אליהו "יוחסו לו למרות שמעולם לא נאמרו".

מלשכתו של השר נמסר: "במשך תקופה ארוכה הופצו נגד השר אליהו אמירות שמעולם לא נאמרו, וגרמו לפגיעה ממשית בשמו הטוב ובתדמיתה של מדינת ישראל. ההליך המשפטי נועד להעמיד את האמת על דיוקה ולהבהיר שאין מקום לייחס לשרים אמירות קשות ושקריות".

עוד נמסר: "השיח הציבורי חייב להתבסס על עובדות ולא על עלילות. בנט מציג מצג בו הוא רודף אחר מפיצי פייק ניוז, אז תביעת הדיבה נגדו בהחלט תעזור לנקות את השיח ולהילחם בפייק ניוז ובשקרים. מי ששקרנותם אומנותם לא יסתתרו מאחורי המסיכות שלהם".