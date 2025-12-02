פרשת שחיתות באיחוד האירופי: משטרת בלגיה עצרה את שרת החוץ לשעבר של האיחוד, פדריקה מוגריני, במסגרת חקירה רחבת היקף בנוגע להטיית מכרז להכשרת דיפלומטים צעירים.

לפי החשד, מדובר בהדלפת מידע מוקדם שהובילה לזכייתה של "מכללת אירופה" היוקרתית בברוז' במכרז.

משרד התובע הכללי האירופי אישר כי שלושה בני אדם נעצרו בפשיטות שנערכו בימים האחרונים, בהן גם על משרדי השירות הדיפלומטי של האיחוד בבריסל ועל מתקנים של המכללה.

בין העצורים: סטפנו סנינו, המזכיר הכללי לשעבר של שירות החוץ של האיחוד, ובכיר נוסף מהמכללה.

ליבת החקירה עוסקת במכרז של האיחוד שנערך בשנים 2021-2022, במסגרתו נבחרה מכללת אירופה לנהל תוכנית הכשרה בת תשעה חודשים לדיפלומטים צעירים. לפי החשד, גורמים במכללה קיבלו מראש מידע פנימי על תנאי הסף במכרז - וניצלו אותו כדי להבטיח את זכייתם.

פדריקה מוגריני, שכיהנה כשרת החוץ של האיחוד בין השנים 2014-2019, עומדת מאז 2020 בראש המכללה כרקטורית. לפי החשד, היא קיבלה טובות הנאה וניצלה את מעמדה הציבורי לקידום אינטרסים של המוסד שבראשו היא עומדת.

התגובות לפרשה לא איחרו לבוא. ממשלת הונגריה, שמרבה לספוג ביקורת ממוסדות האיחוד, מיהרה להגיב: "עוד יום, עוד שערורייה מדהימה באיחוד האירופי. שירותים דיפלומטיים, מכללות, פשיטות, מעצרים. האיחוד מטיף לכולנו על שלטון החוק - אך מתנהל כמו סדרת בילוש", נכתב בחשבון הרשמי של הממשלה ברשת X.