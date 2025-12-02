פניית פרסה: ראש הממשלה בנימין נתניהו היה אמור לשאת הצהרת תמיכה ראשונה בהצעת חוק הגיוס המקודמת בכנסת - אך ביטל אותה דקות ספורות לפני המועד שקבע.

מדובר באירוע חריג שכן ראש הממשלה תכנן לשאת הצהרה מוקלטת שהייתה אמורה לעלות בשידור חי - ללא שאלות מצד עיתונאים.

בימים האחרונים הפעיל יו"ר ש"ס, אריה דרעי, לחץ כבד על ראש הממשלה כדי שיתייצב מאחורי חוק הגיוס בקולו ובאופן פומבי.

נפתלי בנט: הממשלה מקדמת חוק שימנע כל סיכוי לגייס חרדים צילום: דוברות

מי שכן מסרו הצהרות היו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וראש האופוזיציה יאיר לפיד. בנט תקף הערב את נוסח חוק הגיוס הנוכחי ואמר כי"לצה"ל חסרים 20,000 חיילים להגן על ישראל. יש שתי אפשרויות - לגייס את החרדים או להטיל על חיילי המילואים 120 יום בשנה ולהרוס להם את העתיד.

הממשלה מקדמת חוק שימנע כל סיכוי לגייס חרדים - זה ישראבלוף. מטרת החוק היא להזרים להם מיליארדים למרות שהם לא מתגייסים. זה חוק שכתב אריה דרעי. זה חוק פוליטי על מלא", דברי בנט.

יאיר לפיד: חוק הגיוס מלא בחורים צילום: דוברות

ראש האופוזיציה יאיר לפיד טען כי "נתניהו ביטל הערב את ההצהרה שלו כי הוא יודע את האמת. זה לא חוק היסטורי. לא יתגייסו 50% מהחרדים. גם לא חמישה אחוז. החוק הזה מלא חורים שהוכנסו לתוכו בכוונה. אין מכסות, אין סנקציות, אין אפשרות אכיפה. השליטה היא לא בידי צה"ל, אלא בידי דרעי וגולדקנופף".

מוקדם יותר התראיין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' באולפן ערוץ 7 והצהיר כי כי חוק הגיוס אינו כלי פוליטי והמטרה האמיתית שלו היא להביא לגיוס מוגבר בציבור החרדי.

"כואב לנו מאוד שהחרדים, בשם התורה, מעוותים אותה ומנסים להיפטר מגיוס. הרב דרוקמן זצ"ל תמיד אמר שהולכים לצבא כדי לקיים חובה דתית ולומדים בישיבה כדי לקדם חובה לאומית", הדגיש סמוטריץ'.

הוא ציין גם את ההתרחשות הפוליטית סביב החוק - בעיקר מצד האופוזיציה. "לצערי, זו סוגיה שמשלבת גם הרבה פוליטיקה. יש אנשים שמשקיעים הרבה מאוד זמן, כסף ואנרגיה בקמפיין שנועד להפיל את הממשלה".

עם זאת, סמוטריץ' התעקש כי מבחינתו, חוק הגיוס איננו כלי פוליטי כלל. "חוק הגיוס לא נועד לשמר או להפיל את הקואליציה, אלא להביא לגיוס חרדים לצה"ל ולהגדלת הכוח הלוחם במדינת ישראל כדי להגביר את ביטחונה ולהקל את העומס מהמשרתים".

לדבריו, בתוך מפלגת הציונות הדתית עצמה אין מחלוקת על היעד, אלא על הדרך. "אני חושב שאופיר סופר ואני בסוף רוצים להגיע בדיוק לאותה תוצאה. יש פה שינוי אידיאולוגי, סוציולוגי, חברתי עמוק מאוד שהחברה החרדית צריכה לעבור. אז יש לי סבלנות לתהליך אבל אני מאוד נחוש לוודא שהוא יתרחש בפועל.

זה לא יהיה מושלם וגם לא 'זבנג וגמרנו'. הציבור הזה יכול לתרום המון למדינת ישראל והחוק מבקש לחבר אותו - תוך שמירת הזהות והערכים הייחודיים של החרדים".

לצד התיקונים שהוא מבקש להכניס לחוק דורש סמוטריץ' פעולה להקמת מנגנוני תמיכה במהלך. "אנחנו צריכים להקים ישיבות הסדר ומכינות חרדיות, לייצר לחרדים מסגרות תומכות ומלוות שיאפשרו להם להיכנס לצבא ולעבור את התהליך הזה".

סמוטריץ' מתאר את השינוי שהוא מבקש לייצר גם בדרך בה מתנהל גיוס החרדים. "אני רוצה להקים מנהלת לגיוס חרדים מחוץ לצבא, בתוך משרד הביטחון, כיוון שאני רואה שהצבא לא מצליח להתמודד עם האתגר הזה".