שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הבהיר בשיחות סגורות כי הוא מתנגד להעלאת מיסים או לקיצוץ בשירותי הממשלה, גם לנוכח דרישות מערכת הביטחון לתוספות תקציביות של עשרות מיליארדי שקלים.

לדבריו, "תוספת מס או צמצום שירותים יפגעו בציבור ויחזירו את הכלכלה לאחור".

בשיחות שהתקיימו ביממה האחרונה, בהשתתפות בכירים ממערכת הביטחון וממשרד האוצר, אמר סמוטריץ' לנוכחים: "לא תהיה העלאת מיסים ולא יהיו קיצוצים. תתייעלו - יש הרבה כסף שאתם יכולים לנצל בבית פנימה. לא אעביר תקציב שיפגע באזרחים אחרי שנתיים קשות".

הוא הבהיר: "כשהיה צריך ידעתי לקבל החלטות קשות ולהדק את החגורה כדי לממן את המלחמה, עשיתי זאת באופן מלא, כעת הזמן להקל על המשק ועל אזרחי ישראל ולחזור לצמיחה".

הדרישות התקציביות החדשות, שמגיעות לאחר סיכומים קודמים שהושגו מול מערכת הביטחון, כוללות הרחבות תקציביות משמעותיות לצה"ל ולמשרד הביטחון - אך באוצר מזהירים כי אישורן ידרוש צעדים כואבים לציבור הרחב.

במספר התבטאויות פומביות חזר סמוטריץ' על עמדתו ולפיה יש לאזן בין ביטחון לבין איתנות כלכלית.

"כלכלה חזקה מביאה ביטחון חזק", אמר. "אחרי שנתיים שבהן הביטחון קיבל עדיפות - צריך גם לאפשר לציבור ולמשק לנשום".