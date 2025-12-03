אחמד פואד אל-חטיב, פעיל זכויות אדם פלסטיני-אמריקאי שגדל ברצועת עזה, פרסם השבוע פוסט נוקב בו העלה תיאורים קשים על המתרחש בעזה תחת שלטון חמאס.

לדבריו, בשבועות האחרונים שוחח עם תושבים רבים, בהם רופאים, אלמנות, צעירים ופעילים חברתיים, אשר תיארו מציאות של פחד עמוק משלטון חמאס.

אל-חטיב כתב כי שאל את בני שיחו מדוע לא מתקיימות מחאות או הפגנות המוניות נגד הארגון. לדבריו, התשובה שקיבל הייתה חד-משמעית: "האימה שחמאס מפעיל כלפי כל מי שמעז לדבר בגלוי היא מוחלטת".

העדויות שתיאר כוללות טענות על שימוש של חמאס בבתי חולים כמרכזי חקירה, ועל ענישה באלימות קשה. לדבריו, תושבים סיפרו לו על שבירת רגליים של מתנגדים, חטיפות, תקיפות כלפי נשים וגברים כאחד, ולקיחתם לבתי החולים המרכזיים בעזה - א-שיפא, אל-אקצא ונאסר - שם בוצעו, לפי עדותם, חלק מהמעשים.

אל-חטיב מתח ביקורת קשה על ארגוני זכויות האדם הבינלאומיים, שלדבריו שותקים מול מעשיו של חמאס: "כך ארגונים רבים כאלה הפכו לבדיחה, והופכים את מה שנקרא 'אקטיביזם' שלהם ללעג. הפשעים שמבוצעים נגד פלסטינים רלוונטיים לארגונים אלה רק כאשר ישראל היא האשמה, וכמעט אף פעם לא כאשר חמאס... מעורב".