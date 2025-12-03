האמת מאחורי המספרים מהצד השני, כאן חדשות

מגיש התוכנית "מהצד השני" בכאן חדשות, גיא זהר, הציג ניתוח ביקורתי של המספרים המופיעים בטיוטת חוק הגיוס החדשה והשיח הציבורי שנלווה אליהם.

היעד השנתי שצוּיין בטיוטת החוק לשנת הגיוס הראשונה עומד על 8,160 חרדים. אך זהר מציין כי המונח "שנת גיוס" אינו מתייחס לשנה קלנדרית, אלא לתקופה שתחל ממועד כניסת החוק לתוקף ועד סוף יוני 2027 - כלומר, פרק זמן שעלול להגיע אף לשנה וחצי ואף יותר, תלוי במועד חקיקת החוק.

על פי זהר, "אין חובה לעמוד ב-100% מהיעד כדי להימנע מסנקציות, אלא רק ב-75% ממנו בשנת הגיוס הראשונה". כך שהמספר הדרוש בפועל להימנע מסנקציות על פי החוק עומד על כ-6,120 מתגייסים בלבד - ולא 8,160.

עוד עולה מהבדיקה כי המספרים שמוזכרים בציבור - 23,000 ו-31,000 חרדים מגויסים - שניהם מופיעים בטיוטת החוק, אך בהקשרים שונים. הראשון מתייחס לשלוש וחצי השנים הראשונות, והשני לסיום השנה הרביעית. עם זאת, מדובר בתרחישים אופטימיים, והם אינם משקפים בהכרח את הרף המינימלי.

בנוסף, החוק מאפשר לכלול במסגרת היעדים גם שירות לאומי-אזרחי, עד 10% מהרף המינימלי, כלומר - ההגדרה של "מתגייסים" מתרחבת גם למי שלא משרת בשירות צבאי.

באשר לסנקציות אישיות, זהר מציין כי הן אמנם מופיעות בטיוטה, כמו שלילת רישיון נהיגה או הגבלות יציאה מישראל, אך הן כפופות לוועדת חריגים שיכולה לפטור מהן. לדבריו, "אפשר להתווכח על החומרה שלהן, על ההשפעה שלהן", אך הן קיימות.