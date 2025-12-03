מבקר המדינה מתניהו אנגלמן השתתף הבוקר (רביעי) בכנס המיסים והכלכלה השנתי של BDO והתייחס לדוחות שפרסם לאחרונה בנושאי ביטחון וכלכלה, תוך שהוא קורא למקבלי ההחלטות לפעול כבר עתה להיערכות כלכלית לשעת חירום.

"אתמול פרסמנו דוחות המעלים פערים משמעותיים בכל הנוגע למוכנות מדינת ישראל לאתגרים ביטחוניים", אמר אנגלמן, "דוחות אלו מצטרפים לדוח שפורסם לאחרונה המצביע על היעדר היערכות כלכלית לאירועי מלחמה ולמצבי חירום".

המבקר קרא ישירות לשר האוצר ולבכירים במשרדו: "אל תחכו לאסון הבא. בעת גיבוש תקציב המדינה לשנת 2026 חובה לכלול רזרבה אמיתית למצבי חירום. זאת כדי לא לחזור על הכשלים במלחמת חרבות ברזל שהועלו בדוח".

"כך למשל", פירט המבקר, "אגף החשב הכללי מסר לשר האוצר כי קיימות יתרות בלתי מנוצלות בתקציב המדינה בסך 30 מיליארד ש"ח, ואילו אגף התקציבים קבע שהרזרבה האפקטיבית בתקציב המדינה עומדת על 0 ש"ח".

בהתייחס לדוח שפורסם לפני חודש, ציין המבקר כי "מלחמת חרבות ברזל והשלכותיה הכלכליות על המשק הישראלי שיקפו את היעדר ההיערכות המקדימה של המדינה לאירועי חירום, ובכלל זה היעדר תכניות מגירה כלכליות מותאמות לתרחישי החירום השונים, ובפרט לתרחיש של מלחמה מתמשכת".

עוד הדגיש, "פער זה מתחדד נוכח היעדר כל רזרבה תקציבית ייעודית לשעת חירום בתקציב המדינה לשנים 2023 - 2024. היערכות כלכלית לשעת חירום נדרשת על מנת לתרום ליציבות הכלכלה, לאפשר התמודדות עם אתגרים פיסקליים ומוניטריים, ולאפשר הקצאת משאבים מהירה בזמן חירום. חובה לקבוע מראש רזרבה בתקציב המדינה ולא להתחיל לחפש מקורות כאשר מגיעים לשעת חירום".