בג"ץ הורה הבוקר (רביעי) למבקר המדינה להקפיא באופן זמני חלק מהליכי הביקורת הנוגעים לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל.

הצו ניתן במסגרת שתי עתירות שהוגשו - האחת מטעם הסנגוריה הצבאית, והאחרת מטעם התנועה לאיכות השלטון.

בהרכב של שלושה שופטים, דפנה ברק-ארז, דוד מינץ ואלכס שטיין, קבע בג"ץ כי יש להוציא צו על-תנאי המורה למבקר המדינה לנמק מדוע לא יימנע מביצוע ביקורת בתחומים הנוגעים למדיניות, אסטרטגיה או נושאים הדורשים חקירה עובדתית נרחבת.

בין הנושאים: החלטות אסטרטגיות שנוגעות ליום השבעה באוקטובר, תגובת הדרג המדיני והצבאי, ותחומי אחריות אישית של בכירים.

בנוסף, הוצא צו ביניים המורה למבקר המדינה להימנע מביצוע פעולות בפועל בנושאים אלו - לרבות זימון עדים, איסוף מסמכים או פרסום טיוטות - וזאת עד למועד הגשת תגובתו שנקבע לעוד חודש.

בעתירה נטען כי יש לשמור על זכויותיהם הדיוניות של גורמים המעורבים, ולמנוע כפילות עם הליכים חקירתיים או ועדות בדיקה. השופטים ציינו את חשיבות ממד הזמן והבהירו כי אין להחיל הסכמות שהושגו בתיק אחר על כלל הגורמים בתיקים הנוכחיים.

ח"כ אביחי בוארון הגיב: "הבוקר בעלילות בג"ץ - שוב בית המשפט העליון רומס את החוק ואת אחד הגופים החשובים בישראל. ‏למבקר המדינה קיימת סמכות מפורשת, לבקר כל גוף מבוקר, לרבות צה"ל, מערכת הביטחון והממשלה - גם בנושאים רגישים, גם בעת מלחמה, וגם כאשר מדובר בכשלים חמורים. שוב בג"ץ מתעלם מחוק יסוד (מבקר המדינה) ומפעיל סמכות שאין לו. החוק קובע במפורש כי למבקר המדינה יש סמכות לבקר 'כל עניין שיראה בו צורך'".

עוד הוסיף: "‏לפני מספר חודשים התחייבנו - חברי כנסת רבים בימין: 'הכנסת לא תכוף את ראשה בהכנעה בפני בג"ץ'. ‏הגיע הזמן שנממש את ההתחייבות ונעצור את רמיסת החוק בידי בג"ץ. ‏אני קורא למבקר המדינה להודיע לבג"ץ על מחויבותו לחוק ולמדינה וממילא על חובתו להמשיך ולחקור את אירועי השבעה באוקטובר".