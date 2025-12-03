המתקפה של בן גביר ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, תקף היום (רביעי) את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, במהלך טקס הענקת דרגות ומינויים בכירים לשוטרים, שנערך במכללה לשוטרים בבית שמש.

"יש גורמים מסוימים אני יודע, ליתר דיוק יש גורמת מסוימת אחת שמאוד לא אוהבת שאני פועל ועושה", אמר בן גביר.

עוד הוסיף: "היא לא אוהבת שאני מוביל את המדיניות שלי שבגללה בחרו אותי, בחרו בי. היא לא אוהבת שאני עושה עבור הארגון הזה מה ש-30 שנה לא עשו לטובת הארגון הזה".

בהמשך דבריו הוסיף השר, "לא כולם אהבו שהגדלנו משכורות ושאנחנו מגייסים עוד שוטרים ומשקיעים את הנשמה ונותנים גיבוי ללוחמים מול האויבים שלנו ולצערה של אותה גורמת, אני קיבלתי את המנדט מעם ישראל. קיבלתי את הכוח שלי מהציבור שבחר בי להיות השר לביטחון לאומי של מדינת ישראל".

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי אמר בטקס: "במסגרת אחריותנו לשמירה על שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל, הניצבים עם השדרה הפיקודית המובילה את המשטרה אל מול אתגרי השעה. הם אלו המנווטים את הארגון בשגרה ובחירום ומובילים אותו למימוש יעדיו".

"ניצבים יקרים, מקבלי המינויים והדרגה. הינכם מפקדים עתירי ידע וניסיון, אשר מביאים איתכם מקצועיות חסרת פשרות ומחויבות עמוקה לארגון ולמדינה. אני סומך עליכם ובטוח, שיחד נצעיד את משטרת ישראל קדימה ונפעל ללא לאות למען הארגון ולמען אזרחי ישראל. במעמד זה אני מבקש להודות לניצב אמיר ארזני על העשייה המקצועית ועל הובלת מחוז ירושלים בנחישות ובמסירות בתקופה מאתגרת ולא פשוטה".

לתפקיד סגן המפקח הכללי (סמפכ"ל) מונה ניצב יאיר חצרוני, בן 54, נשוי ואב לשניים, תושב ראשון לציון. הוא בעל תואר ראשון בלימודים כלליים ותואר שני בהיסטוריה של המזרח התיכון. בין תפקידיו הבולטים בעבר: מפקד מחוז מרכז, ראש את"ל, סגן מפקד מחוז מרכז ומפקד מרחב נגב.

לתפקיד מפקד מחוז ירושלים מונה ניצב אבשלום פלד, בן 64, נשוי ואב לארבעה, תושב זכריה. פלד הוא בעל תואר ראשון בהיסטוריה ותואר שני ביהדות. בין תפקידיו בעבר: סמפכ"ל, ראש אגף הדרכה, סגן ראש מנהלת המגזר הערבי וסגן מפקד מחוז ירושלים. פלד שימש גם כממלא מקום המפכ"ל למשך מספר חודשים.

לתפקיד מפקד מחוז מרכז מונה ניצב אמיר כהן, בן 55, נשוי ואב לשלושה, תושב רמת השרון. לכהן תואר ראשון במדעי המדינה ותואר שני במנהל עסקים. בתפקידיו הקודמים שימש כמפקד מחוז דרום, מפקד מג"ב וסגן ראש אגף הדרכה.

לתפקיד הממונה על המאבק בפשיעה בחברה הערבית מונה תנ"צ מעוז בן שבו, שהועלה לדרגת ניצב. בן שבו, בן 49, נשוי ואב לשלושה, מתגורר בבית שאן. הוא בוגר תואר ראשון רב-תחומי ותואר שני במדעי החברה. שימש בעבר כסגן מפקד מחוז חוף, קצין אח"מ להב, מפקד מרחב גליל ומפקד ימ"ר צפון.